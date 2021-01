Situace s koronavirem se v republice stále nelepší, naopak je spíše opět na vzestupu. V souvislosti s rozšířenými epidemickými opatřeními zrušil tajemník jabloneckého magistrátu od 4. ledna 2021 do odvolání dosavadní úřední hodiny.

Jablonecká radnice. | Foto: Josef Hurta

Jablonecký magistrát odbavuje pouze objednané klienty, a to v pondělí a ve středu vždy v době od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00 hodin. V úterý, čtvrtek a pátek se klienti mohou objednat na čas od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 14:00 hodin.