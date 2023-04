Automoto klub Vyskeř pořádá v sobotu 22. dubna na účelové ploše letiště Vyskeř 16. ročník traktoriády.

Traktoriáda. Vyskeř 2022. | Foto: Radka Baloghová

Jejím generálním partnerem je společnost L.CH. Oil, která v rámci programu uspořádá i Den Otevřených Dveří. Ze svého rozpočtu tuto akci podporuje i Liberecký kraj.

Zdroj: Grafik redakceTraktoriáda je vypsána celkem pro pět kategorií a to malotraktor 4x2, malotraktor 4x4, tovární traktory do roku 1970, tovární traktory od roku 1971 a Ženy. Přejímky strojů začnou v 7:45, od 8:00 se pojede jízda zručnosti, tedy slalom a v 11:00 odstartuje hlavní závod, dvě jízdy souměrnosti. Závod šlapacích traktůrků pro děti do 9 let se bude konat od 10:00 do 12:00.

V doprovodném programu bude dále předvedena práce s motorovou pilou při dřevosochání. Probíhat budou i fotolety v třímístném vrtulníku. Pro veřejnost bude od 10 do 14 hodin otevřena kaple svaté Anny z roku 1830. K vidění bude i současná zemědělská a zahradní technika od předních českých i světových výrobců.