V neděli 11. dubna končí nouzový stav a v pondělí 12. dubna se mírně rozvolní některá opatření. Mezi ně patří také obnovení provozu farmářských trhů.

Farmářské trhy | Foto: Deník/ Vít Černý

Ty se začnou znovu pravidelně konat také v Jablonci, a to v městské tržnici u autobusového nádraží. Trhy začnou od 20. dubna, provozní doba je v úterý a v pátek od 6 do 14 hodin, v sobotu pak od 6 do 13 hodin. Více o provozu tržiště na webu Technických služeb Jablonec tsj.cz.