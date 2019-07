Skokanskému areálu v Harrachově svitlo světlo na konci tunelu. Stále více zarůstající unikátní areál je o krok blíže velkorysé rekonstrukci. Politici i představitelé sportovních organizací podepsali memorandum o jeho obnově.

„Vnímám to jako novou a konkrétní startovní čáru, bod, od kterého se můžeme reálně odrazit,“ přiblížil Lukáš Heřmanský, prezident Svazu lyžařů ČR, který dokument společně s Libereckým krajem a městem Harrachov podepsal tento týden. Už dříve se k memorandu připojil Český olympijský výbor a spolek Klasický areál Harrachov.

Dalším krokem k záchraně harrachovského areálu by mělo být vypracování studie. „Podílet se na ní budou všechny strany, které memorandum podepsaly, a její financování zajistí Liberecký kraj,“ popsal hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Skokanský areál je výjimečný mimo jiné tím, že jsou zde zastoupeny můstky všech možných velikostí. Proto tu trénovali třeba i mladí skokani.

„Pevně doufáme, že se nám společně podaří do Harrachova vrátit mladé talenty, které ho budou pravidelně využívat k přípravě, i elitní závodníky v rámci vrcholných světových akcí. Toto místo si to jednoznačně zaslouží,“ řekl Heřmanský.

Podle náměstka hejtmana Petra Tulpy bude stát studie pět až pět a půl milionu korun. „Důležité je opravit můstky. Na mamutí by měla vést lanovka nebo výtah, aby to bylo zajímavé i pro turisty,“ přiblížil Tulpa. Už v roce 2024 chce přitom v areálu Svaz lyžařů ČR pořádat mistrovství světa v letech na lyžích.

„Projektová dokumentace se bude zpracovávat minimálně dva roky. I proto jsem trochu k plánům na mistrovství skeptický,“ vysvětlil Tulpa. Opravu by měl zaplatit státní rozpočet, jak loni slíbil premiér Andrej Babiš.

V současnosti se po můstcích nemůže spustit žádný skokan. „Je strašlivá ostuda, kam to sportovní organizace nechaly dojít,“ neskrývá rozladění Jakub Janda, poslanec a současný šéf skokanské části Českého svazu lyžařů.

Z celé situace ale nejsou smutní jen skokani. Zlobí se i místní obyvatelé. „Prostě to vytáhli do mrtě. A když to začne padat, nadávají na stát. Neviděl jsem snad ani běžnou údržbu,“ stěžoval si již dříve starší muž pod mamutím můstkem.

Nemají kde trénovat

„Mamut je dominantou Harrachova, lidé se tady zastaví už jen pro ten pohled,“ ukazuje ze své kanceláře oba největší můstky starostka Harrachova Eva Zbrojová.

Na harrachovských můstcích se konalo 39 závodů Světového poháru, čtyři Mistrovství světa v letech na lyžích, MS juniorů, MS veteránů, vyrostla tu řada reprezentantů. „Skokani a sdruženáři z celé republiky nemají kde trénovat. Úroveň českého skoku a kombinace se dostává na úroveň rozvojových zemí,“ doplnil za spolek Lyžařský a turistický Bucharův klub Harrachov Stanislav Slavík. Spolek před časem vyhlásil veřejnou sbírku na záchranu můstků.