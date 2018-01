Na někdejším veřejném koupališti si můžete v Rychnově zarybařit

Rychnov – Lesní koupaliště, známé také jako Moorbad v Rychnově u Jablonce nad Nisou, dlouhou dobou chátralo a zarůstalo. Nyní jsou jeho vyhlídky na budoucnost o poznání růžovější. Od loňského roku totiž starost o toto místo převzala Místní organizace Českého rybářského svazu v Hodkovicích nad Mohelkou.

„Město se o tuto vodní nádrž nedokázalo dostatečně postarat, a to z důvodu nedostatku sil i financí. Jako bývalého rybáře mě napadlo oslovit právě místní rybáře,“ sdělil starosta města Rychnov Tomáš Levinský. Na konci roku 2016 proběhla na místě společná prohlídka. Nyní se bývalé koupaliště přeměnilo v místo, kam mohou zavítat dospělí, ale také rodiny s dětmi a zkusit své štěstí při lovu rybky. „Zkusit si rybaření může kdokoli. Samozřejmě s platnou povolenkou,“ řekl jednatel místního rybářské organizace Pavel Loprais.

POVOLENKY Z ÚŘADU

Povolenku je možné zakoupit na Městském úřadě v Rychnově, kde se zároveň zájemci dozví veškerá pravidla rybolovu. Pak již stačí sehnat si správné vybavení a lov může začít. „Rozhodně se nejedná pouze o letní aktivitu, rybařit mohou lidé i nyní v zimě. Samozřejmě na vlastní nebezpečí,“ vysvětlil jednatel. Aktuálně bylo již do vody nasazeno okolo 200 kilogramů ryb a ještě sem doplní pstruhy. Přestože okolí nádrže bylo v roce 2015 prosekáno a očištěno, stále jsou v plánu další úpravy.

„Do budoucna počítáme s umístěním informační tabule, která bude obsahovat pravidla rybaření a zároveň bude znázorňovat ryby, které se ve vodě vyskytují,“ dodal Loprais. Na místě by zároveň měla vzniknout úschovna nářadí nutného pro údržbu místa.

ZALOŽENO 1898

Koupaliště Moorbad vzniklo již v roce 1898. Nachází se poblíž železniční zastávky a cesty směřující na Pelíkovice. V Rychnově ovšem vzniklo v historii ještě jedno koupaliště, a to v blízkosti současné cyklostezky Odra-Nisa, která vede na Rádlo. I toto místo se snaží vedení města zachránit. „Plánujeme zde vybudovat příjemné odpočinkové místo pro kolemjdoucí i cyklisty,“ uvedl starosta. Dle jeho slov již dva roky trvají drobné opravy na záchranu této vodní nádrže. Došlo zde například k nutnému odstranění náletů a opravě odtoku.

Do budoucna by toto místo mělo ožít, a to i díky plánované opravě zmíněné cyklostezky. „Dle plánů by mělo dojít k celkové opravě této komunikace,“ zakončil Levinský.