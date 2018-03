Na obyvatele a návštěvníky Turnova čeká dopravní kolaps

Turnov – Kvůli novému povrchu bude zcela neprůjezdná Palackého ulice v Turnově. Ta protíná střed města a vede přes most na Jizerou až ke kruhové křižovatce u bývalé prodejny Baťa.

Podle ředitele Krajské správy silnic LK Jana Růžičky bylo důvodem změny několikanásobné překročení hladiny hluku. „Z toho důvodu bude na povrch nově použit nízkohlučný asfalt,“ popsal. Práce už začaly tento týden. Řidiči musejí most přes Jizeru objíždět vyznačenými trasami od kruhové křižovatky na konci Nádražní ulice přes obchvat a zpět do centra se dostanou u sjezdu na Jičín.

OPRAVA SÍTÍ

Ještě než se klasické kostky začnou vyměňovat za asfaltový povrch, přijdou ke slovu vodohospodáři, aby nejprve vyměnili zastaralé vodovodní potrubí včetně přípojek. Opravovat se bude také most nad náhonem Jizery, který je špatném technickém stavu a v plánu je i pokládka optických kabelů. Teprve pak nastoupí silničáři. „Dokončení předpokládáme během srpna,“ uvedl Jan Růžička.

To ovšem není jediná komplikace. Už od pondělí se kvůli rozsáhlé rekonstrukci uzavře i Nádražní ulice, hlavní příjezdový tah do města od Liberce a Prahy. Ti, kteří zamíří do Turnova, se do centra dostanou také sjezdem z obchvatu. Vjezd do uzavřených oblastí budou mít povolen jen rezidenti. „V rámci možností se budeme snažit usnadnit i vjezd pro zásobování,“ popsala za Vodohospodářské sdružení Turnov Andrea Bímová. Objížďky se dotknou i meziměstských autobusů, včetně dálkových linek Praha – Liberec.

CO TO PŘINESE MÍSTNÍM?

Obyvatelé i návštěvníci Turnova komplikace pochopitelně nevítají, ale důvody chápou. „Nedá se nic dělat, každou chvíli je někde objížďka, to je realita, chceme mít nové silnice, chodníky i fungující sítě. Hlavně aby to netrvalo dlouho,“ říká jedna z místních. S tím ale bude muset počítat. I tady nastoupí

„O termínu zahájení stavby není ještě rozhodnuto. Momentálně se finalizují podklady pro veřejnou zakázku na dodavatele stavby,“ říká ředitel krajské správy silnic Jan Růžička. Podle údajů zveřejněných na stránkách města Turnova mají práce trvat nejméně do první poloviny příštího roku.

S dopravními komplikacemi budou muset počítat i letos řidiči v Liberci, kde se plánuje další rekonstrukce ulice České mládeže. Uleví se naopak řidičům mezi Libercem a Jabloncem, kde má být už v květnu otevřen nově zrekonstruovaný úsek