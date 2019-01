Jablonec n. N. - Osmadvacetiletý Pavel Kozderka z Jablonce podniká daleké cesty a jeho cílem je zúčastnit se olympijských her, tentokrát dvacátého čtvrtého ročníku v Pekingu. Již podruhé usiluje o oficiální povolení vystupovat na olympijských hrách a předvést celému světu svoji ohnivou show.

Pavel Kozderka z Jablonce na olympijských hrách v Athenach | Foto: Archiv

Proč chcete vystupovat právě na olympijských hrách?

Vždycky to byl můj životní sen. Chtěl jsem také dokázat lidem, že jde reprezentovat se na tak velkolepé akci i bez finančních prostředků. Když jsem vyjížděl do Athén před čtyřmi lety, měl jsem v kapse 142 Euro.

Tenkrát se vám povolení získat nepodařilo, a přesto jste vystupoval s fire show?

S kamarádem, s kterým jsem se na olympiádu vydal, jsem sháněl příslušné povolení, abych mohl točit se zapálenými tyčemi kdekoliv, na jakémkoliv místě a postavit si klobouk, za účelem výdělku. To byl však velký problém a celých deset dní před zahájením her jsme běhali po úřadech. Ve finále jsem se dozvěděl, že žádné povolení nedostanu. Přesto jsem měl tu možnost svoji fire show předvést, ať už před stadionem nebo na ulici. Lidem se to velice líbilo a dokonce mě i zastavovali na ulici vojáci a chtěli ukázat, co to vlastně s těmi tyčemi provozuji.

Proč vám povolení nevydali?

Za každý stát mohla vystupovat jedna skupina nebo jeden člověk jednotlivec, který mohl reprezentovat svoji zemi. Deset dní před zahájením olympijských her je moc pozdě. Bohužel, ani letos nemám povolení. Nyní jsem volal na olympijský výbor, a je již také pozdě.

To se opět vydáte na tak dalekou cestu bez povolení vystupovat?

Velice rád cestuji, takže mě cesta určitě mrzet nebude. Peking má kolem patnácti milionů obyvatel a na olympijských hrách bude lidí z celého světa daleko víc. Je tu možnost, že se třeba budou chtít podívat na mé vystoupení. Je to příležitost a zároveň výzva. Přestože s povolením jsou i nyní problémy a cesta do Pekingu je značně komplikovaná, na olympijské hry pojedu.

Jak jste se k ohnivým tyčím dostal a proč?

Začínal jsem koncem devadesátých let. Viděl jsem někoho točit s řetězy, a tak jsem chtěl zkusit něco podobného. Zprvu jsem si vyrobil svoji vlastní, podomácku vyrobenou tyč. Začal jsem sám trénovat a vymýšlet různé triky. Poprvé před lidmi jsem točil v Benešově u Prahy. Nyní se tomu věnuji již devátým rokem. Vystupuji i na plesech a díky točení s ohnivými tyčemi si na cestách do zahraničí přivydělávám.