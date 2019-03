Milion korun je připraven na účtech města Jablonec pro zahájení prací na opravách, půl milionu získala nadace od Libereckého kraje. Další 1,2 milionu se fondu podařilo získat zejména od drobných dárců. „Největší díl z této částky přinesly symbolické adopce jednotlivých varhanních píšťal,“ sdělil Jiří Kreisel z nadačního fondu. Celkem bylo adoptováno 243 píšťal, přičemž varhany jich mají přes 2800. Další peníze přinesly varhanní koncerty pořádané Jabloneckým kulturním a informačním centrem, jež fondu věnovalo výtěžek z dobrovolného vstupného z některých koncertů.

Obří varhany v kostele na Horním náměstí jsou v dezolátním stavu, už se na ně nedá hrát. Přesto mohou milovníci varhanní hudby zajít i sem a podpořit rekonstrukci zdejšího nástroje. „O varhanní hudbu nepřijdou a navíc budou moci varhaníka sledovat při hře přímo před sebou, nikoli na vzdáleném kůru. V dubnu totiž přijede varhanice Jiřina Dvořáková Marešová se svým varhanním pozitivem,“ sdělil člen správní rady fondu Petr Tulpa. Koncert se odehraje 25. dubna od 17 hodin.

Další plány fondu

A nebude to zdaleka poslední aktivita, kterou pro záchranu varhan Nadační fond chystá. Těšit se můžeme nejen na další koncerty v samotném kostele i jinde, ale také na komentované prohlídky varhanního nástroje či přednášky a besedy s dalšími odborníky kolem varhan i samotného kostela.

Zájemci o informace najdou vše včas na webových stránkách jabloneckevarhany.cz i na facebookovém profilu.

Nadační fond zahájil kampaň na záchranu největších jabloneckých varhan loni v lednu. Tento unikátní nástroj podlehl zubu času i červotoče a hrozí, že bez restaurátorského zásahu umlkne definitivně. Jedinečnost nástroje v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova spočívá nejen v jeho velikosti. „Byly postaveny ve 30. letech firmou Rieger z Krnova patřící mezi válkami mezi absolutní světovou špičku. Inspirující pro nás je skutečnost, že i přes obtíže poválečné doby se obyvatelé tehdejšího Jablonce dokázali spojit a za pomoci několika významných donátorů vybrat finance na stavbu kostela i varhan světových parametrů,“ vysvětlila Irena Kreiselová, zakladatelka a předsedkyně správní rady nadačního fondu.

„Snad se dobrá věc povede, protože to je velkolepý nástroj. S nadsázkou říkám, že to nejsou varhany, to je monstrum,“ poznamenal varhanář Bohumil Žloutek ze Zásady.

Přispět na rekonstrukci varhan je možné i prostřednictvím konta veřejné sbírky 321717010/5500 či běžného účtu nadačního fondu 321717002/5500.