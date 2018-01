Na Papírovém náměstí vzniká lesopark z vánočních stromků

Liberec – Prázdný pozemek v dolním centru města nedaleko ulic Papírová a Široká se za pár dní proměnil v dočasný lesopark.

Lesopark na Papírovém náměstí.Foto: Stereo

Roman Dobeš, který provozuje Stereo café a galerii MOON, se rozhodl vyhlásit výzvu, aby lidé přinášeli vánoční stromky, které by jinak skončily u popelnic. Stromy tak získají další poslání a vytvoří dočasný lesopark na jinak zbídačeném místě. Podobné výzvy proběhly loni na několika místech v ČR.

Situace ale byla příznivější, protože byla země pokryta sněhem a stromy stačilo zapíchnout do sněhu. „Je to o něco složitější, musím vzít lopatu a strom do země zasadit, aby držel a nepadal,“ vysvětlil Dobeš. Zatím je na místě asi 15 stromů různého druhu a další přibývají každý den