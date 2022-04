Brody v Brodě. Železnobrodská radnice hostí zajímavou fotovýstavu

Vítězné fotografie z fotosoutěže Brody v Brodě jsou k vidění na neobvyklém místě a to na půdě železnobrodské radnice do 7. května, vždy v pondělí od 13 do 16 hodin a ve středu od 10 do 12 hodin.

Železný Brod. Náměstí. | Foto: DENÍK/ Jan Sedlák

Ve středu 4. května navíc město pořádá akci Otevřená radnice, kdy si zájemci mohou kromě výstavy prohlédnout například i nově zrestaurovaný stroj věžních hodin. Fotosoutěž Brody v Brodě propojuje fotografy a obyvatele všech Brodů v České republice. Zároveň odstartoval další, již desátý, ročník soutěže, kterou pořádá Fotostředisko Havlíčkův Brod ve spolupráci s městy Český Brod, Havlíčkův Brod, Uherský Brod, Vyšší Brod a Železný Brod. Podmínky soutěže najdou zájemci na webu fotobrody.cz.