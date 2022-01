„Vlk patří k chráněnému druhu zvířat, jeho počty ve volné přírodě rostou a je proto možné, že se zde objeví. Je to však zvíře plaché, bude se snažit před lidmi utéct,“ sdělil lesní hospodář Radek Novotný

Vlk v jedné z uliček v Rádle. | Foto: se souhlasem obce Rádlo

Na místě je však výzva k veřejnosti, aby se v lese chovala, jak náleží, chovatelé hospodářských zvířat by měli zabezpečit výběhy a pejskaři by neměli mít své psy v lese na volno. „Osamělý vlk i smečka se bude bránit, pokud se dostane do konfliktu, a ten by mohli vyvolat právě volně se pohybující psi,“ doplnil Novotný.