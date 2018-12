Na radnicích větších měst se střídají po letech "stráže"

Liberecký kraj - Z vedení jablonecké radnice odchází po letech ODS, do Liberce se naopak vrací. A v České Lípě nahradila ČSSD sociální rétorika hnutí ANO.

Koalice v okresních městech Libereckého kraje.Foto: Infografika Deník

Střídání stráží. Tak by se daly jednoduše pojmenovat výsledky podzimních komunálních voleb. Zatímco v menších městech a obcích voliči vsadili na známé tváře a osvědčenou politiku, ve třech největších městech Libereckého kraje voliči rozdali karty jinak. Navíc s nimi ještě zamíchala koaliční jednání. Jedna věc je vůle voličů, druhá jednotlivé zájmy a schopnost domluvy kdo s kým a za jakých podmínek.

NA PRIMÁTORA MĚL NAŠLÁPNUTO NĚMEČEK

Podle nálady ve společnosti odhadovala většina profesionálních i amatérských politologů, že na libereckou radnici dosedne lídr hnutí ANO, 71letý ředitel Technického muzea v Liberci Jiří Němeček. Hnutí dokonce už před volbami investovalo do děkovných inzerátů. Nikdo ale netušil, že namísto těsného souboje zůstane Babišovo hnutí na míli daleko za vítěznými Starosty. Ti také měli hlavní slovo při sestavování koalice, která bude čtyři roky otáčet kormidlem libereckého magistrátu v čele s novým primátorem, 52letým Jaroslavem Zámečníkem.

S 32 procenty hlasů a 16 mandáty byli Starostové bohatou nevěstou, která si mohla vybírat ženichy, a to i přesto, že by stačil jeden. Starostové s hnutím ANO by totiž v zastupitelstvu vytvořili většinu, se kterou by své záměry pohodlně prosadili. Rozhodli se ale pro širší koalici, která by kopírovala krajský model. „Vycházíme z dobré zkušenosti v Libereckém kraji. Spolupráce čtyř partnerů se ukazuje stabilnější, věci si vyjasní už v radě,“ zdůvodnil krátce po volbách Zámečník.

Ke spolupráci se proto rozhodl přizvat také ODS . Namísto ČSSD, která stejně jako na celostátní úrovni i v kraji u voličů absolutně propadla, chtěli vítězové do hry přibrat hnutí Liberec otevřený lidem (LOL). To založili rebelové ze Změny Jaromír Baxa a Zuzana Kocumová.

Hned při prvním pokusu o sestavení koalice ale padla kosa na kámen. ANO odmítlo jít do koalice s ODS, ODS nechtěla jít s LOL a naopak. „Naším hlavním problémem je, že ODS se od roku 2010 prakticky nezměnila. Stále v ní hrají hlavní roli ti, kteří naše město zadlužili dvěma miliardami dluhů, rozprodali majetek a zanechali po sobě další dluh na zanedbané údržbě komunikací a veřejné zeleně,“ vysvětlil lídr hnutí LOL Jaromír Baxa.

Výsledek dohody ale nebyl velkým překvapením. LOL vypadlo ze hry a ODS se po osmi letech vrátila do vedení města za doprovodu Starostů a ANO, které s nimi na krajské i městské úrovni našlo společnou řeč.

ODS V JABLONCI SKONČILA V OPOZICI

Tradiční baštou ODS byl s menšími přestávkami prakticky od 90. let Jablonec nad Nisou. A nebylo žádným tajemstvím, že do některých věcí, zejména spojených se sportem tu promlouval „řadový“ zastupitel strany a fotbalový boss Miroslav Pelta. Vzhledem k věkové a sociální struktuře města, kterému od 70. let vládne sport a fotbal zvlášť, tak nebylo ani žádným velkým překvapením další vítězné skóre ODS v řadě. Občanští demokraté však nepočítali s tím, že do hry promluví ústy Pirátů a občanského sdružení Společně pro Jablonec mladá generace.

„Volby jsou pro nás jedinou šancí, jak změnit život ve městě, jinak spousta mladých rodin uvažuje o tom, že se přestěhuje,“ uvedla už před volbami například architektka a matka dvou dětí Eliška Šídová. Piráti tak v Jablonci kopírovali celostátní úspěch a druhé hnutí ANO v čele s podnikatelem Milanem Kroupou právě s nimi a sdružením Společně pro Jablonec vytvořilo koalici, která vítěznou ODS poslala do opozice. Důvodem, proč ANO netáhlo stejně jako v Liberci za společný provaz s ODS, byl podle zdrojů blízkých radnici snaha obou nejsilnějších stran získat primátorské křeslo.

ČESKÁ LÍPA VYMĚNILA ROMANU ŽATECKOU

V České Lípě držela radnici pevně v rukou ČSSD se starostkou Romanou Žateckou, která svého času chtěla na Liberec „táhnout s vidlemi“. I tady ale nakonec nad revoluční náladou zvítězila sociálně laděná rétorika hnutí ANO, za které s přehledem bodovala krajská radní a ekonomka Jitka Volfová. V České Lípě se z opozice stalo nové vedení města a naopak. I tady se rozhodli pro spolupráci v širší koalici, kterou vítězné ANO vytvořilo s hnutím Živá Lípa, Piráti a Nezávislí a Soukromníci.

Doposud vládnoucí strany ČSSD, ODS a hnutí PRO Českou Lípu doplní v opozici jeden komunista a premiérově také zástupce SPD. Z jejich úst už směrem k novému vedení města vzešla první kritika. Například se jim nelíbí zavedení čtvrtého placeného radního. Ten se má starat třeba o hladký průběh kulturních a sportovních akcí a o další aspekty veřejného života včetně spolupráce s partnerskými městy.

Podle Juraje Ranince (ODS) se v novodobé historii města jedná o bezprecedentní postup. „Když to nebylo potřeba doteď, tak je to podle mého názoru vyhazování peněz,“ uvedl. Volfová vytvořený post hájí tím, že je schopná najít úspory na některých pozicích v městských organizacích či společnostech. Konkrétní osoby, pod kterými se „kýve židle“, neuvedla.