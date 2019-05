„Vláda v prosinci roku 2018 rozhodla o významném navýšení mezd pro pracovníky přímé péče v sociálních službách, a to 1 800 korunami zvláštního příplatku měsíčně. Ale zapomněla o tuto částku navýšit finanční prostředky pro poskytovatele sociálních služeb,“ konstatuje hejtman Martin Půta.

„Od státu jsme pro letošek obdrželi jen 88 procent požadované dotace na provoz sociálních služeb. Když se k tomu přičte povinné navýšení platů, chybí 55 milionů. Kraj na dorovnání takového schodku nemá, “ dodává náměstek pro sociální věci Pavel Svoboda.

KDE NA TO VZÍT

V praxi to dopadne tak, že se buď peníze vezmou z balíčku na osobní ohodnocení, takže „nula od nuly pojde“, nebo z plánovaných investic. Před takovým řešením teď stojí Liberecký kraj. Pro provozovatele sociálních služeb, které tvoří široká škála zařízení od domovů důchodců, dětských domovů, sociálních zařízení pro lidi s mentálním onemocněním až po hospicovou či terénní službu, je to špatná zpráva.

„Samozřejmě, že peníze navíc pro naše zaměstnance vítáme, ale už hůř se jim vysvětluje, že se zřejmě ani letos nedočkají plošiny pro vozíčkáře, o kterou léta usilujeme, takže klienty budou muset do prvního a druhého patra tahat ručně,“ popisuje ředitelka Domova a Centra denních služeb v Jablonci nad Nisou.

Mezi jejich klienty patří hlavně starší ženy s mentálním postižením. Některé jsou jen částečně pohyblivé, jiné pouze ležící. „Na personálu tak zůstane všechna fyzická dřina a bojím se, že už ji brzy ani za příplatek nikdo dělat nebude,“ vysvětluje Kadlecová. Platy v sociální sféře se pohybují mezi 20 až 23 tisíci. Jde ovšem jen o průměrné částky, které se odvíjejí od tabulek. „Když mi sem přijde někdo bez praxe, mohu mu nabídnout nástupní plat kolem 15 tisíc, a to půjdou raději do továrny k pásu,“ líčí ředitelka.

Bez investic se podle náměstka Svobody budou muset letos obejít i další zařízení. „Potřebovali jsme udělat novou kuchyň ve Vratislavicích, která už má 'odžito'. Ani zámek ve Sloupu v Čechách není v takovém technickém stavu, v jakém by měl být, ta samá situace je v Nové Vsi. Místo investic ty peníze zase projíme,“ konstatuje.

Kromě navýšení platů bude muset kraj sanovat i provoz dalších zařízení, kterým byla snížena státní dotace. Hospici sv. Zdislavy třeba o milion. „Chybí nám velmi citelně, ale pevně věříme, že nám pomůže kraj,“ podotýká ředitelka hospice Taťána Janoušková.

Bojí se, aby další snížení státního příspěvku od státu nedopadlo na zaměstnance nebo klienty. „Propouštět nehodlám, tím by se snížila kvalita poskytovaných služeb. Už letos jsme ale museli navýšit jejich ceny,“ uvádí. Do budoucna to ale nevidí jako možné řešení. „Pro lidi, kteří si celý život platí sociální a zdravotní pojištění, by to znamenalo další výdaj,“ říká ředitelka hospice.

HROZÍ JIM ZÁNIK

Ministryně financí Alena Schillerová kraji na žádost o dofinancování sociálních služeb odpověděla, že „další navýšení výdajů rozpočtu státu není možné“. „Bez peněz ale hrozí mnohým sociálním službám, a to ve všech krajích republiky, omezení jejich péče a některým možná i zánik,“ obává se hejtman Martin Půta.

Jeho obavy sdílí i ředitelka Diakonie Církve československé evangelické v Jablonci nad Nisou Michaela Albrechtová. „Potřebných lidí přibývá a bojím se, že se o ně v budoucnu nebude mít kdo starat,“ uzavírá.