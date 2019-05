Turnov – Turnovští mají kde cvičit. V pondělí bylo slavnostně otevřeno workoutové hřiště na zdejším atletickém stadionu.

„Kdyby nebylo veřejnosti, tak by hřiště vůbec nevzniklo. Umístilo se totiž na 2. příčce v hlasování participativního rozpočtu v roce 2018,“ uvedla při zahájení místostarostka Petra Houšková. Na hřišti mohou cvičit nejmladší obyvatelé Turnova, dospělí i senioři. Děti do patnácti let by je měly využívat pod dohledem dospělého. Výstavba areálu vyšla na 130 tisíc korun. V Turnově už jedno podobné hřiště funguje, zájemci jej najdou u nádraží.