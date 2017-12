Na Štědrý večer autobusy nevyjedou

Liberecký kraj – Na půlnoční mši nebo na posezení po štědrovečerní večeři musejí lidé autem, taxíkem nebo pěšky.

Fügnerova. Terminál MHD Liberec. Ilustrační snímek.Foto: ČTK

V 18:48 vyjede z terminálu městské dopravy ve Fügnerově ulici poslední tramvaj. A po zbytek večera půjde po Liberci cestovat jedině automobilem. Jako každoročně liberecký dopravní podnik nevypravuje na Štědrý večer ani autobusy, ani tramvaje. Na Boží hod první spoje vyjedou do ulic až kolem sedmé ráno.

Nejinak je tomu i v sousedním Jablonci. Linky 106 a 107 na Štědrý den vůbec nevyjedou. Ty zbylé ukončí provoz po páté hodině, linka 101 až kolem osmé. V České Lípě začnou autobusy zajíždět do garáží po čtvrté hodině.

POUZE DO MNICHOVA

Ani cestování mezi městy nebude na Štědrý večer snadné. Z libereckého autobusového nádraží odjede poslední autobus v 17:05, do Nového Boru. Omezená bude také linka Liberec – Praha, na které jezdí žluté autobusy firmy RegioJet. Poslední spoj z Liberce do Prahy odjede v 15:00, z Prahy do Liberce v 16:30. Jediným autobusem, který pak do Liberce zavítá, je mezinárodní spoj společnosti Flixbus na trase Wroclaw – Praha – Mnichov. Ten z Liberce odjede ve 21:40. Omezena bude i vlaková doprava, jezdit budou pouze vlaky přes Hrádek do Německa.

POSLEDNÍ ODJEZDY

Z Liberce

do Jablonce: 19:35 (vlak)

do Č. Lípy: 16:57 (vlak)

do Hrádku: 22:51 (vlak)

do Frýdlantu: 18:33 (vlak)

do Českého Dubu: 16:30 (bus)



Z Jablonce

do Liberce: 20:57 (vlak)

do Tanvaldu: 19:56 (vlak)



Z České Lípy

do Nového Boru: 18:47 (bus)

do Doks: 17:34 (vlak)