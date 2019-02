„Návrat na Kedr znamená i návrat k původním disciplínám. Diváci viděli paraslalom, sjezd na dojezd a hup-skok-let,“ popsal starosta Smržovky a aktivní účastník Marek Hotovec.

Paraslalom přinesl jízdu vždy dvou lyžařů vedle sebe, sjezd na dojezd spočíval v nabrání co nejvyšší rychlosti při jízdě z kopce a jejím následném využití k co nejdelšímu dojezdu do protisvahu. Poslední disciplínou byl skok na lyžích. V odpoledních hodinách se pak vyhlašovaly výsledky a následovala taneční veselice s kapelou Benedetta.