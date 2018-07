Na Svijanských slavnostech vystoupila i Jitka Zelenková

Liberecký kraj – „Pivo je dobré i na hlasivky,“ říká zpěvačka.

Kromě 14 druhů piva si lidé mohli vychutnat i produkci celkem 21 zpěváků a kapel. Velký úspěch sklidila i Jitka Zelenková.Foto: Deník/Jindřich Švec

Nic neudělá oku pivaře větší radost, než když si krásná a slavná ženská odfoukne pivní pěnu a s chutí se napije. Tak, jak to během svého víc než hodinového koncertu v sobotu předvedla zpěvačka Jitka Zelenková. „Nejsem pivař, raději mám červené víno, ale po zpívání si pivo ráda dám, a je známá věc, že dělá dobře hlasivkám,“ říká zpěvačka.

Přiznám se, že když jsem na plakátech viděla vaše jméno, nedovedla jsem si vás na pivních slavnostech představit. Co vás přesvědčilo?

Abych vám pravdu řekla, tak já sebe také ne, ale můj dlouholetý kapelník, kontrabasista František Raba už tu byl třeba s Martou Kubišovou a říkal mi: Neboj se, bude to dobrý. Netušila jsem, co mě čeká, a bylo to bezvadné. Nikdo neutekl. Je to úplně jedno, jestli zpíváte na klasickém koncertě, nebo na pivních slavnostech.

Když kolem sebe máte výborné muzikanty a baví vás to, tak se to přenese na lidi. Patřil mezi ty muzikanty i liberecký Ladislav Bareš?No jejej. To bylo nádherné období, když jsme do Liberce jezdili na LVT, všichni jsme s ním zpívali. Mám na něj úžasné vzpomínky. Stejně jako třeba na orchestr pana Pecháčka.