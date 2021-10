„Chceme, aby z kempu a okolí vzniklo volnočasové centrum pro celé rodiny. Teď dokončujeme asfaltový pumtrack, jaký v okolí jen tak nenajdete,“ poznamenal starosta Tanvaldu Vladimír Vyhnálek.

Areál doplňují dva cyklistické traily (terénní tratě) vedoucí lesem, které vznikly za podpory státního podniku Lesy ČR, vzniknout mají i stoupací traily na Špičák. „Tak, aby nebyly nijak extrémní,“ poznamenal Vyhnálek.

Zdroj: DeníkVýstup na Malý Špičák již zdobí nová naučná stezka vedoucí kolem zchátralé přírodní bobové dráhy. Sem ještě přibudou netradiční zastavení navržené architektonickou kanceláří Mjolk Architekti, která stojí i za netradičním vzhledem vyhlídky Špička. Špička výrazně zvýšila počet návštěvníků města, výborně se po mnoha letech tápání rozjel i kemp Tanvald, který leží nedaleko Špičky.

„Bude to stezka stejně jiná, jako je vyhlídka,“ slíbil starosta Tanvaldu. Pod stezkou vznikne i neplacené parkoviště na místě dnes již náletem zarostlých kurtů. Bude neplacené, proto, aby lidé své vozy odstavovali právě tam.

A to ještě není vše. Město má plán vystavět na Špičák lanovku. Papírově je připraveno, nyní hledá investora. „Myšlenka je taková, že naší lanovkou vyjedou lidé na horu, na druhé straně si zalyžují a pak se vrátí do Tanvaldu úzkou a pozvolnou návratovou sjezdovkou, tak, aby po ní sjeli i běžkaři,“ doplnil Vyhnálek s tím, že Tanvald tak bude propojen i s běžkařskými trasami Jizerské magistrály.

Vyhlídka Špička

Nad skalním vrcholem kopce se tyčí futuristická stavba ve tvaru vejce, podle představitelů města a architektů ve tvaru obráceného bobu. Tvar má připomínat zaniklou část bobové a sáňkové dráhy, která v padesátých letech minulého století začínala nedaleko vrcholu. Sami architekti ze studia Mjölk architekti, kteří tvar navrhli, dali rozhledně název Špička. Dílem proto, že tvar jde mírně do špičky, dílem proto, že stojí na Špičáku. Za slunečných dnů bude zářit do dálky, protože povrch plošiny je tvořen z leštěného kovu.

„Je to taková malá věcička, o které jsme věděli, že musí být výrazná. Jedni lidé nám nadávají, druzí jsou nadšení. O vyhlídce se mluví a to je jen dobře,“ sdělil architekt Jan Mach ze studia Mjölk architekti, který vyhlídku navrhl. Vyhlídka Špička se společně s brzy dokončenými vyhlídkami v Rokytnici nad Jizerou stane součástí cyklu pěti rozhleden a vyhlídek. „Ty jsme realizovali za posledních deset let. Podobná lákadla v rámci turismu fungují, což víme podle již dokončených projektů,“ doplnil Mach.

Stavba na Špičáku vyvolala ihned celou řadu kontroverzí. „Tohle místo bylo hezčí bez velké lžíce,“ shrnula za všechny nespokojené Klára Koubková. Naopak jiní futuristickou architekturu uprostřed přírody chválí. „Je to moc hezké a v tak zapadlém koutě, kam je potřeba přilákat lidi, to chápu,“ popsal třeba Jablonečan Petr Klápště.

Vyhlídka se nerodila lehce. „Stavba to byla složitá kvůli terénu i celkové dispozici. Nakonec se ale vše povedlo ke spokojenosti nás, architektů i stavařů,“ pochválil vedoucí odboru rozvoje tanvaldské radnice Jiří Onderka.