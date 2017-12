Na turnovských starořemeslných trzích zářily i hvězdy z Poniklé

Turnov, Poniklá – Proudy lidí směřující na náměstí nenechávají na pochybách, že i letošní turnovské Vánoční řemeslnické trhy budou mít rekordní návštěvnost.

JEDINÁ NA SVĚTĚ

Nejblýskavější stánek je ovšem nahoře na náměstí. I v chabých paprscích slunce lákají návštěvníky hvězdičky, andílci, letadýlka nebo panáčci vyrobení ze skleněných perliček. Firma Rautis z Poniklé samozřejmě na řemeslnických trzíchv Turnově nemůže chybět, vždyť výroba jejich populárních vánočních ozdob trvá už od konce 19. století a je jediná na světě, které se podařilo zachovat původní technologii.„Lidé sem chodí a říkají, že si ty vánoční ozdoby pamatují po svých rodičích a prarodičích,“ vypráví prodejce pan Josef Olejník. I já sama poznávám panáčky, které jsme jako děti opatrně věšely na vánoční stromek a které patřily k největším vzácnostem mezi ozdobami.

FORMY ZŮSTALY

„Výroba se od počátku vůbec neproměnila. Veškeré formy, do nichž se sklo fouká, zůstaly,“ vysvětluje prodejce. Vytvořit korálkovou hvězdu tak není vůbec jednoduché a než se dostane k zákazníkovi, projde hned několikerýma rukama.

VYFOUKANÁ KRÁSA

„Na začátku jsou hladké skleněné trubičky, které se na jedné straně zaštípnou, nasadí se na ně hadička, nahřeje se to nad kahanem, do formy se foukne vzduch a vyfouknou se tyhle rautíky. Ty se pak nastříbří, nařežou, případně ještě nabarví, a pak přijdou na řadu montéři,“ popisuje pan Olejník. Koho by výroba tradičních vánočních ozdob zajímala, může se vypravit přímo do Poniklé, kde ji firma v rámci exkurzí předvádí. „Poniklá usiluje o zápis do UNESCA a já myslím, že má velkou šanci,“ přidává se moderátorka trhů Eva Kordová. Firma dokonce sídlí pořád ve stejných prostorách, v jakých ji v roce 1902 založil faktor Otto Horna.

JEN KVALITA

To už ale opouštíme stáneks ozdobami a přesouváme se dále. K vidění, a především ke koupi, jsou výrobky řemeslníků z celé republiky. „Stánky nabízí jen kvalitní zboží,“ upozorňuje paní Kordová s tím, že trhy získaly za dobu své mnohaleté existence takové renomé, že se sem řemeslníci hlásí sami a pořadatelé z řad Muzea Českého ráje, města Turnov i Spolku přátel muzea si mohou vybírat. „Nedopustí, aby se sem dostalo něco nekvalitního, co si lidé mohou koupit všude,“ upozorňuje moderátorka, podle které řemeslo k Turnovu zkrátka patří, o čemž svědčí i podobná akce pořádaná vždy na jaře. „Místní už naše trhy berou jako samozřejmost, ale návštěvníci odjinud jsou jimi vždy nadšeni,“ uzavírá moderátorka, která do budoucna nevyloučila ani rozrůstání akce do vedlejší ulice.