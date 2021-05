V pondělí 10. května se budovy jabloneckého magistrátu otevřou návštěvníkům i bez objednání. Dojde k obnovení úředních hodin v původním rozsahu včetně úřední soboty v budově správních agend.

Jablonecká radnice. | Foto: Josef Hurta

Zachované zůstává objednání přes webovou aplikaci. Pracovníci u vstupů do radnice a do budovy správních agend v Komenského ulici budou pouze ověřovat důvod návštěvy u těch, kteří vstupují do objektu zjevně za jiným účelem. Tím je myšleno například osobní hygiena na toaletách pro veřejnost, obchodní aktivity či návštěvy příbuzných. Hygienická opatření zůstávají v platnosti.