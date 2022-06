Proti se ohradil ředitel Městské policie Jablonec Michal Švarc. „Zmíněná kamera nám velmi pomáhá. Jede on-line, takže my vidíme, když se tam někdo začne srocovat. Jezdíme tam každou chvíli,“ vysvětlil. Velký kus práce podle jeho slov provádí i strážník okrskář. „Když mě vidí, odchází. Mnohdy sem chodím i nad rámec svých povinností, protože ti problémoví lidé na mě dají,“ popsal Bronislav Novák.

Lidé z jabloneckého sídliště Na Vršku se bojí pobudů. Žádají větší dohled

Lidé se bojí o majetek i zdraví. „Chodíme s holkama do práce i z práce společně. Když se stane, že bych šla pěšky, vezmu si raději taxi, které mi zastaví hned před vchodem. Ani děti tady moc nechodí ven, protože se bojí,“ popsala další obyvatelka sídliště. Za pravdu jí dala i její známá, které tu vloni vykradli auto, ve kterém nechala oblečení. „Za několik dní jsem viděla jednoho, který měl na sobě oblečení, které bylo odcizeno z auta,“ přiblížila. „Ale jak dokázat, že to byla moje mikina? Je to tady čím dál horší, maminky se bojí chodit ven. Ty party nejsou snad agresivní, ale mnohdy sprostě po ledech pořvávají a mají nechutné poznámky,“ doplnila.

Strážníci mají podle Švarce omezené možnosti, jak zasahovat proti lidem, kteří evidentně nic nedělají. „Přece nemůžeme vyhnat člověka za to, že sedí na lavičce, nemáme oporu v žádném zákoně,“ popsal.

Teď se ale ledy přeci jen hnuly. „Nechceme zavírat oči před problémy, se kterými se obyvatelé sídliště Na Vršku potýkají. Uvědomujeme si, že zde žije mnoho osob sociálně znevýhodněných, závislých a nepřizpůsobivých. Občané si tu stěžují na přepadávání a vyhrožování, bojí se o své děti. Proto žádají město, aby tyto problémy řešilo,“ popsal náměstek primátora pro oblast humanitní a sociální David Mánek.

Za nedávný incident v Jablonci padlo obvinění. Mladík je ve vazbě

Magistrát si uvědomuje, že v lokalitě chybí sociální služby i častý dohled ze strany městské policie. Městský architekt soudí, že jedním z příčin problému může být nevyhovující podoba architektury veřejných budov. „Je zde mnoho zastíněných míst, hodně zábran, chybí místo pro volnočasové aktivity. Obecně největším problémem všech sídlišť je nedostatek parkovacích míst,“ přiblížil jablonecký městský architekt David Pavlišta.

„Pokud vás zajímá prostředí, ve kterém žijete, pokud se chcete zapojit do změn, jež by mohly pomoc k většímu pocitu bezpečí a zvýšit komfort vašeho bydlení, pak určitě přijďte 9. června v 17 hodin do restaurace Sportovka. My tam budeme a čekáme na vaše reakce. Nechceme něco měnit bez vás, protože vy znáte nejlépe místo, kde žijete,“ pozval obyvatele sídliště Na Vršku náměstek Mánek.