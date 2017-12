Na záři a rachot ohňostrojů na území národního parku musí lidé zapomenout

Harrachov – Zákon přitvrdil. Nově zakazuje v národních parcích použití zábavní pyrotechniky. I když se změna netýká měst a lyžařských středisek. Novela se nezaměřuje pouze na zástavbu v ochranném pásmu Krkonošského národního parku (KRNAP).

Ohňostroj. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Attila Racek

Výjimku získaly centrální části dvou obcí Malá Úpa a Strážné, které se nachází na území parku. Místní tak na Silvestra o petardy ani blýskavé efekty nepřijdou. Můžou si je užít 31. prosince od 15 hodin do 6 hodin novoročního rána.

TĚŽKO DOHLEDAT

„Za tuto výjimku jsme samozřejmě rádi. Bylo by komplikované v tomto termínu penalizovat osoby, které by to porušily. Pravděpodobně by to ani nebylo možné,“ řekl starosta Strážného Tomáš Grégr. Se zákonem ale osobně souhlasí, ohňostroje do přírody zkrátka nepatří.

Silvestrovské veselí s sebou totiž nepřináší pouze hluk, ale také znečišťuje ovzduší těžkými kovy a dalšími látkami. Kdo by tento zákon porušil, hrozila by mu pokuta ve výši až deseti tisíc korun.

„Aktuálně nabízíme plakáty, které informují o zákazu používání pyrotechniky. Ochrana přírody a hodnoty divočiny jsou důležitější než chvilkové oslavování příchodu Nového roku,“ řekl mluvčí KRNAP Radek Drahný.

OHROŽUJÍ HNÍZDĚNÍ

Přestože v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Jizerské hory zákon ohňostroje nezakazuje, ochranáři nabádají turisty i místní obyvatele, aby oslavovali pouze mezi domy. „Doporučujeme, aby lidé tuto zábavu nerealizovali v odlehlých částech lesa nebo daleko od zástavby,“ sdělil šéf správy CHKO Jizerské hory Tomáš Korytář.

Hluk způsobený petardami a ohňostroji by mohl mít například v blízkosti rašelinišť nebo klečí negativní dopad na hnízdění chráněného tetřívka obecného. Ačkoli tyto aktivity v Jizerských horách nejsou zakázané, stát přeci jen chrání některé druhy zvířat a to i proti narušení jejich klidu.

„Existuje zákon, který zakazuje rušit chráněné druhy v době jejich přirozeného vývoje, k čemuž může při používání pyrotechniky dojít. Takovou činnost by tedy bylo možné ex post pokutovat, ale pouze v případě, že by byla dokázána,“ dodal Korytář.