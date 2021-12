Vánoční trhy zrušeny. Muzea jsou ale otevřená dál. Toho se rozhodlo v rámci opatření proti šíření koronaviru využít i Městské muzeum v Železném Brodě.

Na Bělišti mají otevřeno až do Vánoc, koupíte tu i dárky | Foto: Petr Červa

V národopisné expozici na Bělišti mají otevřeno pro veřejnost v době, kdy trhy měly probíhat, tedy od středy 1. do neděle 5. prosince v čase od 9 do 17 hodin. Otevřena je samozřejmě i prodejna, která právě láká na rozšířený sortiment dárkového a vánočního zboží. Běliště bude pak otevřeno všechny soboty a neděle až do konce roku.