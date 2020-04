Nově ho má také sídliště Mšeno. Vytvořili ho místní obyvatelé. Strom nemusíte jen „očesat“, můžete na něj ústenku naopak pověsit a pomoci tak dalším lidem či organizacím.

Rouškovník se nachází ve Mšenské ulici naproti mateřské škole v blízkosti dětského hřiště. Lidé sem zavěšují roušky v igelitových sáčcích, látky na ušití roušek nebo třeba andělíčky, jako symbol poděkování.

Malá skupina lidí se nechala inspirovat městem Chrastava, kde tento strom „vypěstovali“ na náměstí. „Má letitá kamarádka Katka Opatrná hned na začátku pandemie vytvořila na Facebooku veřejnou skupinu Roušky pro Jablonec nad Nisou a okolí, kde vyzývá veřejnost o pomoc s šitím roušek. Na těchto stránkách se také domluvilo vypěstování rouškovníku v Jablonci,“ popsala zrod stromu Gabriela Kuková, která se o jeho existenci také zasloužila. „A tak jsme se já, moje dcerka Klárka a ještě jedna paní jednoho dne sešly u stromu s rouškami, pytlíky a stuhami a pustily se do zdobení. Dodnes zaznamenávám od lidí kladné ohlasy a také to, že i oni sem tam nějakou roušku přidají. Když jsem se byla podívat hned druhý den, naše roušky tam již nebyly. Přibyly však tři nové,“ doplnila Kuková.

Ti, kteří neumějí šít a chtěli by přispět, nemusejí zoufat. Rouškovník snese i takové „plody“, jako jsou látky, gumičky či stuhy, ze kterých ti šikovnější roušku vyrobí. Stačí jen přijít a zavěsit.

První rouškovník vznikl v Jablonci v Domě dětí a mládeže Vikýř. Druhý je umístěný v informačním středisku v přízemí jablonecké radnice. Každý si tak může bezplatně odnést roušku pro vlastní potřebu, popřípadě pro příslušníky své rodiny. Nesmí je však odnášet do zásoby. Před použitím je třeba ústenku vydezinfikovat, vyprat, vyvařit a přežehlit.

Obě místa fungují také jako sběrová. „Na radnici i do domu dětí a mládeže může své přebytky přinést každý, kdo ušil roušky navíc. Ve Vikýři je možné roušky nechat na stole u vchodu, na radnici se mohou odevzdávat v informačním středisku. Roušky, které na radnici a ve Vikýři vznikají, se dále distribuují také do ČČK, do nemocnice a podobně,“ informovala mluvčí jablonecké radnice Jana Fričová s tím, že roušky na radnici jsou k dispozici v otevírací době informačního střediska.