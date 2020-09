Všechno začalo nenápadně. Malou bulkou, která se tvářila jako obyčejná tuková žlázka. Jenže nebyla. Lékaři 34leté Žanetě z Frýdlantu, mamince půlroční dcery, diagnostikovali rakovinu prsu. „23. listopad 2018 byl můj den „blbec“. Vykradli nám auto, zemřela partnerova babička a mně byla potvrzena rakovina,“ vzpomíná Žaneta.

Nadace Dobrý anděl



Nadace pomáhá rodinám s onkologicky nemocnými dětmi, jejich rodiči nebo rodinám dětí s jinými závažnými onemocněními. Zapojit se můžete pomocí registrace na www.dobryandel.cz, kde lze zvolit libovolnou výši příspěvku. Nadace Dobrý anděl odevzdá rodinám s dětmi, které zasáhla vážná nemoc, finanční dar v plné výši. V Libereckém kraji pomohla nadace od svého založení už 342 rodinám. Aktuálně jich je v programu 200. Přispěvatelů, tedy Dobrých andělů, je v kraji více než dva tisíce.

Když se zprávu dozvěděla z telefonu, stála zrovna u postýlky své malé dcerky. „Samozřejmě mi při pohledu na ni bylo do pláče. Další myšlenky se ale upíraly lepším směrem – že se nevzdám, že rakovinu porazím, že mám pro co žít. A mým hnacím motorem bude právě moje malá dcera, můj otec, rodina a můj partner,“ dodává paní Žaneta.

Oporou se jí stal i Dobrý anděl. Nadace, která pomáhá dětem nebo rodinám s dětmi, kde čelí onkologickému onemocnění.

Paní Žaneta přitom nepatřila k lehkomyslným lidem, kteří podceňují rizika. „Na prosbu své maminky, která rakovinu prodělala už dvakrát, jsem před devíti lety byla na preventivním vyšetření. Zjistili mi mutaci genu, která zvyšuje riziko vzniku nádorových onemocnění, ale nic víc. Od té doby jsem pravidelně jezdila na kontroly,“ vypráví.

Na další prohlídce byla v březnu 2018, to už byla těhotná. Následující kontrolu pak měla absolvovat za rok. „V květnu jsem porodila zdravou holčičku a zhruba pět měsíců na to jsem si nahmatala cosi nepříjemného v pravém prsu. Říkala jsem si, že to bude tuková žlázka, protože se mi nedařilo kojit. Nicméně mi to nedalo a raději jsem absolvovala sono prsu, kde byl už viditelný útvar,“ popisuje. Následovala biopsie a nekonečné čekání na výsledek. A poté operace, oboustranná rekonstrukce prsu a radioterapie.

Bolestí nemůže spát

Náročná léčba, kterou má za sebou však nezůstala bez následků. „Aktuálně mám stále bolesti rukou a prsou, natékají mi ruce i nohy. Dolní končetiny nemohu pořádně ohnout, čekají mě lymfodrenáže. V noci nemohu často bolestí spát, beru léky. Ale kvůli své rodině musím být prostě silná,“ popisuje mladá žena.

Právě s nákupem léků, ale i každodenním žitím v době, kdy se kvůli nemoci a péči o malou dceru nemůže vrátit do práce, pomáhá příspěvek od zmíněné nadace. „Jejich příspěvky využíváme pro každodenní žití. Na nákup potravin, léků a také pro naši dceru, aby měla vše, co potřebuje. Část peněz pak šetříme na nečekané výdaje,“ dodává mladá maminka.

Pomoc má svůj smysl. „Ke všem zdravotním obtížím v rodinách, v nichž se znenadání vyskytne vážné onemocnění, přibudou i starosti s financemi,“ vysvětluje mluvčí nadace Zuzana Vítková.

Nedostatek peněz na základní potřeby se rychle změní ve stres. To poslední, co pacient s rakovinou k uzdravení potřebuje. „Díky Dobrým andělům mohu s dcerou klidně na výlet, nemusíme až počítat každou korunu. Strachovat se. A to je pro mě velmi důležité, každý stres navíc je psychicky náročný. Všem vám děkuji za podporu!“ vzkazuje paní Žaneta.

Poděkování přitom nemíří jen na samu nadaci Dobrý anděl, ale především k jednotlivým dárcům, kteří přispívají sebemenší částkou a pomáhají tak alespoň částečně vykompenzovat těžký osud mnoha rodin. „V Libereckém kraji máme celkem 2627 dárců, díky nimž mohla nadace pomoci už 342 rodinám,“ upřesňuje Zuzana Vítková.

Padesát i pět tisíc

Výše příspěvku je libovolná. „Máme dárce, kteří přispějí padesátikorunou, i ty, co pošlou pět tisíc. Jsme vděčni, že lidé pomáhají v rámci svých možností,“ dodává mluvčí nadace.

Tipy na potřebné rodiny získává nadace buď od lékařů, nebo od sociálních pracovníků. Oslovit je lze i napřímo. Příspěvky se pak přidělují na základě žádosti podle přísně stanovených kritérií.