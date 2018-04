Nadace Jablotron poprvé udělila ocenění Bezva učitel

Liberecký kraj – Snaží se, aby dobří učitelé neodcházeli ze škol.

Prvním Bezva učitelem se podle Nadace Jablotron stal fyzikář, matikář a tělocvikář Luboš Mrklas ze Základní školy Šumava v Jablonci. Získal nejen ocenění za svou pedagogickou práci, ale i padesátitisícovou odměnu. Technologická společnost se novou anketou snaží zdůraznit důležitost aktivních a zapálených učitelů pro vzdělávací systém. „Systém sami změnit nedokážeme, ale můžeme drobnými kroky podporovat to dobré v něm,“ popsala smysl nové ankety Jana Havlíková Bittnerová z Nadace Jablotron.

Letošní vítěz Luboš Mrklas je podle kolegů i vedení školy vynikající a svědomitý učitel s obrovským rozhledem. „Je schopen převzít problematickou třídu a stmelit ji tak, že funguje,“ upozornil ředitel školy Jan Kolář.

KVĚTINA A ČOKOLÁDA

Na cenu nenominovali Luboše Mrklase pouze jeho žáci, ale také kolegové, kterým se s ním výborně spolupracuje. „To bylo důležitým aspektem při konečném výběru,“ doplnila Jana Havlíková Bittnerová. Mezi dětmi ve škole je oblíbený i kvůli kroužkům, které vede. „Na sportovní jsem tak trochu rezignoval, ale elektronické stavebnice děti stále baví. Navíc děti připravuji na přijímací zkoušky na střední školy a doučuji je,“ vysvětlil Luboš Mrklas.

Sám oceněný o vyhlášení ani nevěděl. „Šlo to nějak mimo mě. Až potom jsem vypátral, že mě nominovala děvčata z 8. A společně s jednou učitelkou,“ sdělil pedagog. Po vyhlášení na ty, kdo jej nominovali, nezapomněl. „Donesl jsem jim kytičku a čokoládu.“

Do prvního ročníku projektu Bezva učitel přišlo 17 nominací, které zaslali rodiče, žáci nebo kolegové. Do úzkého finále se dostali tři učitelé, z nichž už vybírali členové Nadace. Luboš Mrklas zvítězil, protože podle Nadace vidí v žácích především jedinečné osobnosti, z nichž za pár let vyrostou dospělí, kteří budou muset najít uplatnění v reálném životě, kde jim už žádný učitel nebude napovídat, jak a co mají dělat. „Jeho snahou je žákům předávat nejen školní znalosti, ale vychovat z nich samostatné a slušné lidi,“ doplnila Jana Havlíková Bittnerová.

Na druhé až třetí příčce se umístili Martin Gembec, učitel fyziky a informatiky ze ZŠ Rýnovická, a Tomáš Bartůněk, učitel informatiky ze ZŠ Šumava. Zatímco v letošním ročníku mohli být nominováni pouze učitelé matematiky, informatiky, fyziky a chemie, v budoucnu se anketa rozšíří i na další předměty.

Nadace Jablotron navíc plánuje pro další rok rozšíření ceny Bezva učitel nejen na Jablonec, ale i širší okolí. Nadaci Jablotron založila společnost Jablotron Group v roce 2016. Svou činností navazuje na dárcovské aktivity firem skupiny Jablotron, které podpořily prospěšné aktivity za více než 200 milionů korun.