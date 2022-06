Po dvouleté pauze způsobené epidemií koronaviru ožila druhou červnovou sobotu zauhlovací a vodárenská věž ve Vratislavicích nad Nisou, která byla před sedmi lety prohlášena kulturní památkou, rodinným kulturním festivalem Otevíráme Zauhlovačku. Poprvé se veřejnosti otevřela před šesti lety. Stará se o ni spolek AvantgArt a za tu dobu se jeho členům podařilo ujít pořádný kus cesty. „Některé předsevzaté cíle se nám naplnit podařilo, jiné jsou stále hudbou budoucnosti. Původní vizi, která spočívala v otevření Zauhlovačky světu, jsme úspěšně splnili. Nápadů máme spoustu, jen chybí finance a někdy i síly,“ svěřila se členka spolku Kateřina Pořízová. Rádi by symbol Vratislavic částečně opravili a zpřístupnili celý. „Nyní mohou zájemci nahlédnout do prvního a druhého patra. To třetí prosklené, které by mohlo sloužit jako rozhledna, je nepřístupné z důvodu narušené podlahy,“ dodala Pořízová.

Návštěvníci festivalu se tak mohli během sobotního odpoledne na vlastní oči přesvědčit, jak to uvnitř budovy vypadá, a prohlédnout si zdejší výstavu. O komentované prohlídky pojednávající o historii a využití zauhlovací věže byl značný zájem. Role dobrovolného průvodce se ujala i Zuzana Maryšková. „Je to dominanta Vratislavic, která přitahuje pohled industriálním charakterem, má své kouzlo,“ podotkla průvodkyně s tím, že zvídavými otázkami nešetřili především muži.

Organizátoři si připravili bohatý doprovodný program v podobě hudebních vystoupení a divadelních představení. Vrcholem programu se stal sólový koncert české zpěvačky Lenky Dusilové. Celá akce měla i benefiční ráz, výtěžek ze vstupného poputuje na pořízení naučné kovové tabule. Ta bude stát před věží a informovat o její historii a účelu. „Za tu dobu se Zauhlovačka stala symbolem nejen Vratislavic a komunitního života. Podává poselství, že se lidé nestarají jen o sebe, ale i o to, co se děje kolem nich,“ zdůraznila členka spolku AvantgArt. Na místě nechybělo ani občerstvení, zvláště chlazené pivo a limonády poskytly příjemné ochlazení. „Pozval mě sem můj muž, který finančně přispěl na Zauhlovačku. Jsem tady poprvé, ještě jsem to tu neviděla a mám radost z toho, že jsem dorazila. Určitě plánuji zajít i na prohlídku,“ podotkla jedna z návštěvnic Silvie.

Členové spolku se obnově věnují ve svém volném čase. Finance získávají prostřednictvím grantů, ať už z kraje či města. Se svou žádostí uspěli nedávno u ministerstva životního prostředí. Velká podpora se jim dostala i od veřejnosti díky crowdfundingové kampani na vybudování řemeslné dílny s re-use centrem. Ta slouží jako dílna pro širokou veřejnost a organizují se zde různé řemeslné kurzy. Jako letošní téma festivalu bylo právě re-use. „Jedná se o moderní téma, které vychází i z toho, že je potřeba se společensky angažovat,“ upřesnila Pořízová.

V září proběhnou Dny architektury, které by měly mít podobu procházky mezi budovami nové vratislavické knihovny, mateřské školy a Zauhlovačky. Plánují se zapojit i do Dnů evropského dědictví. „Za 7 let fungování našeho spolku jsme se provázali s dalšími nadšenci, se sousedy i pamětníky, s lidmi, kterým se líbí naše činnost a pravidelně navštěvují naše akce. Snažíme se aktivizovat své okolí, stále něco podnikat a vymýšlet další akce, zlepšováky a cíle, kam chceme směřovat. Máme štěstí na lidi okolo sebe a doufáme, že aktivních občanů bude v obcích stále více,“ dodala další členka spolku Jitka Jakubičková.

Historie zauhlovací a vodárenské věže ve Vratislavicích n. N. se začala psát v letech 1916 – 1918. Tehdy povolal Alfréd Ginzkey, nejstarší syn zakladatele textilní továrny, architekta Leopolda Bauera, který navrhnul zděnou věž o třech podlažích. V přízemí se nacházela strojovna, ve vyšších patrech zásobníky na uhlí a pod vyhlídkovou plošinou vodojem.

Ještě dnes můžeme vidět zbytky kolejí, po kterých byly přiváženy vagony uhlí, které se velkokapacitním vysavačem transportovalo do útrob věže. Následně bylo uhlí přepravováno šachtou do sousední kotelny, jejíž součástí je 75 metrů vysoký komín. V osmdesátých letech minulého století se postupně ustupovalo od uhlí jako nejvýznamnějšího paliva a věž ztratila svůj účel. Desítky let pak chátrala bez zájmu majitele či veřejnosti.