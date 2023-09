Byla to v neděli v Rovensku pod Troskami velká sláva. Při odhalení pomníku místnímu rodákovi Václavu Leitensdorferovi, pilotovi RAF v době 2. světové války, asistovala čestná stráž, přelétlo letadlo, v němž létal Jan Antonín Baťa, lidé mohli vidět repliku stíhačky Spitfire v táboře RAF. Proslovy přednesla starostka města Jiřina Bláhová nebo hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Ale nebýt zarputilosti občana Turnova Karla Havlíčka, kdoví, kdy by se na letce Václava Leitensdorfera vzpomnělo. A zda vůbec. „Jsem blázen do letadel a hodně čtu o válečných letcích. Když se mi do rukou dostala kniha Jana a Zdeňka Railových o mužích z Turnovska, kteří létali za války v RAF, šokovalo mne, že z Rovenska pochází Václav Leitensdorfer a že o něm není, kromě této knihy, žádná zmínka,“ vzpomněl Havlíček.

Ve vteřině v něm vzklíčila myšlenka. „Rovensko má z období 2. světové války smutnou historii v podobě zavraždění 365 odsunovaných Němců. Bylo mi jasné, že připomenutí hrdiny tuhle historii alespoň maličko poupraví,“ dodal.

Sám vymyslel, jak by pomníček měl vypadat. Sehnal vhodný kámen, nakreslil podobu současné pamětní desky a nechal ji vyrobit. Pak už stačilo jen kámen opracovat, desku připevnit a obrátit se na Městský úřad v Rovensku. „Původně jsem myslel, že by pomníček mohl stát na místě rodného domu, ale ten už nestojí. Ve spolupráci s úřadem jsme našli vhodné místo u zdejšího kostela,“ popsal Havlíček. Dnes letce rodáka připomíná pamětní deska u kostela svatého Václava. „Je to na místě, které se nám hodně líbí. Je to u zvonice s obrácenými zvony, což je symbol Rovenska. Ostatně, Václav Leitensdorfer v těchto místech určitě nejednou prošel, " uvedla starostka Rovenska Jiřina Bláhová.

OBRAZEM: Bohoslužba, průvod či nakrojení pecne. V Semilech oslavili dožínky

Při pátrání našel Karel Havlíček souvislost mezi Václavem Leitensdorferem a podnikatelskou rodinou Baťů: „Na britské ostrovy se dostal Václav přes Indii, kde tehdy pracoval pro Baťovy závody. 2. ledna 1943 pak byl coby radiotelegrafista a střelec přijat do proslulé letky RAF.“ Proto zkusil kontaktovat současného majitele legendárního letadla, které se před lety podařilo zrekonstruovat. „Neček jsem nic, ale majitel mi odepsal po deseti minutách. A že v době odhalení přelétne několikrát nad Rovenskem v rámci zkušebního letu. Úplně mi to vyrazilo dech. A to se vše teprve rozjíždělo.“

Když uplynulou neděli probíhaly proslovy a zdravice, držel se Karel Havlíček v ústraní. „Nejsme na žádné proslovy a celá tahle akce byla vzpomínka na letce. Tak jsem jen vykukoval zpoza zvonice,“ pousmál se tvůrce pomníku. Dalším šokem pro něj bylo vystoupení neteře Václava Leitensdorfera. „Bylo to emotivní setkání, při němž jsem i já upustil slzu. Díky ní jsem se zkontaktoval s dcerami Václava, které dodnes žijí v Anglii. Pozveme je za rok na výročí odhalení pomníčku a ony slíbily, že přiletí. Už se moc těším.“

Při pátrání po osudech a vzpomínkách na válečné veterány narazil ještě na jeden rest. „Hledal jsem, kde má který letec nějaký pomníček nebo pamětní desku. A narazil jsem ještě na jednu osobnost. Gustav Kopal se narodil na dnešním území Jenišovic, kde dodnes stojí jeho rodný dům. To je můj další úkol, přemluvit majitele a osadit pamětní desku. Kopal sice má v Příšovicích opečovávaný hrob, ale ještě nějakou vzpomínku si zaslouží,“ doplnil Havlíček.

Václav Leitensdorfer



- narozený 6. listopadu 1913

- za 1. republiky sloužil u 44. pěšího pluku v Liberci u roty těžkých kulometů v letech 1935 až 1937

- do roku 1942 pracoval pro Baťovy závody v Indii, odsud se přesunul rovnou do Anglie

- 2. ledna 1943 jako radiotelegrafista a střelec přijat do proslulé letky RAF

- v bombardéru Liberator odlétal 578,03 operačních hodin při 53 letech

- nositel československé medaile Za chrabrost, válečného kříže, medailí Za zásluhy I. Stupně

- v Británii dostal řády Africa Star, Defence Medal nebo War Medal

- zemřel 19. května 1984 v anglickém Leicesteru