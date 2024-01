Čtyři desítky autorů využili pro tvorbu šperků zajímavé součástky, nosiče dat a další konstrukční prvky počítačů, mobilů a jiných zařízení. Někteří do svých prací důvtipně vsadili počítačový slang, jiní podlehli kouzlu tvorby prostřednictvím počítačových programů spolupracujících s CNC obráběním, laserem či 3D tiskem.

„Byla využita i osobitá kreativita umělé inteligence a několik autorů se také věnuje hlubšímu zamyšlení nad tématem problematiky komunikace a rozpadu civilizace v důsledku nadužívání techniky nebo uchvácení umělou inteligencí, která dokonce některé šperky vytvořila,“ uvedla kurátorka výstavy Kateřina Nora Nováková.

Návštěvníci na výstavě najdou šperky v podobě trojského koně, blackboxu, modré obrazovky smrti nebo rostlinné sítě jako obdobu internetu. Vystavená díla reflektují osobitý výtvarný výraz každého z autorů, ale také hlubší myšlenkový podtext jednotlivých osobností k tématu ovlivnění lidské kultury počítačovou technikou.

Součástí výstavy jsou práce pěti autorů, kteří se letos v červnu zúčastnili mezinárodního šperkařského sympozia. Navázalo na jablonecká šperkařská sympozia z let 1968, 1971 a 2008 a proběhlo v dílně Katedry designu textilní fakulty Technické univerzity v Liberci. „Úkolem účastníků bylo kromě ztvárnění daného tématu využít ve špercích i kovové nebo skleněné bižuterní komponenty, které propojují práce s tradiční jabloneckou výrobou,“ doplnila ředitelka muzea Milada Valečková. K výstavě byl vydán i stejnojmenný katalog.

Výstava současného autorského šperku Computer&Jewellery potrvá do 7. dubna 2024.

LEDNOVÝ PROGRAM MUZEA

Stálé expozice:

NEKONEČNÝ PŘÍBĚH BIŽUTERIE

ČAROVNÁ ZAHRADA – ČESKÉ SKLO SEDMI STOLETÍ

SVĚT ZÁZRAKŮ (české skleněné vánoční ozdoby)

Výstavy:

PATRIK ILLO - ARTERIE (do 21. dubna 2024)

Výběr z bohaté tvorby slovenského sklářského designéra a výtvarníka Patrika Illa.

COMPUTER & JEWELLERY (do 7. dubna 2024)

Současný autorský šperk v počítačovém světě. V rámci Mezinárodního trienále skla a bižuterie JABLONEC 2023.



Programy:

Příběh o vánoční okurce

(do 8. ledna 2024)

Rodinný program v muzejních expozicích – Hledání vánoční okurky. V rámci vstupenky do muzea.

Módní přehlídka Made in Jablonec 2024

čtvrtek 11. 1. 2024 v 17 a 20 hodin, Eurocentrum Jablonec nad Nisou

Prezentace muzea u příležitosti 120 od založení muzea v rámci módní přehlídky Made in Jablonec 2024 s podtitulem V hlavní roli šperk, kterou pořádá Svaz výrobců skla a bižuterie.