„Dle zákona můžeme nájemné v bytech před rekonstrukcí zvýšit ročně maximálně o dvacet procent. Takové navýšení v nejbližší době navrhnu,“ sdělil náměstek primátora pro ekonomiku Milan Kouřil.

Zvýšení nájmů v městských bytech potvrdil i primátor Jablonce Jiří Čeřovský. „Nájmy určitě porostou. Stoupají platy, ale i ceny práce. Město nemůže na byty doplácet,“ vysvětlil primátor.

V Jablonci platí dlouholetí nájemci městských bytů 48 korun měsíčně za metr čtvereční. To je dle magistrátu podhodnocené.

Rekonstrukcí v současné době prochází nebo procházet budou desítky městských bytů. Radnice je chce pronajímat už s výrazně vyšším nájemným. „Tržní nájemné ve městě atakuje hranici 150 korun za metr čtvereční, tomu chceme také přiblížit ceny nájemného v zrekonstruovaných bytech,“ doplnil Kouřil.

Změna po deseti letech

Naposledy se nájemné v bytech v majetku Jablonce měnilo v roce 2010, od té doby výrazně stouply náklady. Například loňská rekonstrukce bytu v panelovém domě v ulici Na Úbočí přišla městskou kasu na jeden a půl milionu korun. Nově je bezbariérový. Dělníci v něm vyměnili vlastně vše – od elektroinstalace přes podlahy až po dveře. Ty se po celém bytě rozšířily kvůli invalidnímu vozíku na 90 centimetrů.

Letos nechal magistrát opravit celkem dvacet bytů, na příští rok počítá se stejným počtem. „Ano, v rekonstrukcích chceme pokračovat,“ potvrdil náměstek.

Město vlastní celkem 799 bytů, cirka desetina z nich, přesně 77 bytů, bylo ještě na začátku tohoto roku neobývaných a neobyvatelných. „Pokud se nám podaří tohle tempo, opravíme všechny zdevastované byty do konce volebního období, což by bylo skvělé,“ popsal zastupitel Štěpán Matek. Podle magistrátu vzniknou z opravených bytů jak byty standardní, tak sociální či startovací.

Na inspekci majetku se vydalo tehdejší vedení magistrátu na začátku letošního roku. Nebyl to veselý pohled. Opadané omítky, stará dřevěná okna, zničené podlahy. „Když to slyším, je mi skoro do pláče. Jako matka samoživitelka platím nájem v 1 + 1 sedm tisíc korun, beru na to i podporu. Město na takové situace nemyslí,“ vyprávěla už dříve devětatřicetiletá Věra z Jablonce.

Roste zájem, rostou ceny

Ve městě je po nájemních bytech hlad. Když se v nabídce realitek objeví byt k nájmu, ozve se na první nabídku klidně i deset lidí. „Bytů je nedostatek a nové se nestaví. Zájem neustále roste, a tím pádem rostou i ceny,“ popsal před časem ředitel společnosti Ria Reality Jiří Truhlář.

Městské byty přitom jsou, léta v nich dokonce nikdo nebydlí. I to se podepsalo na jejich stavu. „Byty jsou ve velmi špatném stavu a některé bytové jednotky jsou i více než deset let neobydlené,“ popsal letos v únoru tehdejší náměstek pro rozvoj města Jakub Chuchlík, dnes opoziční zastupitel za Piráty.