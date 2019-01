Jablonec n. N. - Central Jablonec v lednu přivítal svého pětimiliontého návštěvníka.

Nepřizpůsobiví, shlukující se skupinky mládeže nebo ti, kteří si sem chodí vyřizovat své účty slovními urážkami. To jsou hlavní bolesti Obchodní domu Central. Shodli se na tom čtenáři Facebooku Jabloneckého deníku. Až na tyto problémy, které vesměs řeší řada obchodních center v republice, si Central Jablonec vede dobře. Obstál v konkurenci a v lednu přivítal svého pětimiliontého návštěvníka.



Obchodní dům, který vyrostl v místě bývalého zeleninového trhu a prodejny Jabloň, funguje druhým rokem. „Líbí se mi možnost nákupu jako taková. Co se týče obchodního domu, nemám co vytknout. Hodně mi vadí, a určitě nebudu jediná, poflakující se skupiny Romů. Kazí to celkový dojem z nákupu,“ uvedla do diskuze na Facebooku například Petra.



Není jediná, které se nezamlouvají skupinky teenagerů. Ti v domě využívají například bezplatné připojení k internetu, obsazují místa k sezení nebo jezdí po eskalátorech. „Central je plný Romů. Ve větších skupinkách všude sedí nebo stojí uprostřed eskalátorů,“ zapojila se do diskuze Monika.

Lidé také upozorňují na to, že o děti, které dělají nepořádek, by se měla postarat ochranka. „V žádném případě nebudeme nikoho diskriminovat. Ochranka se zabývá všemi skupinami, které se nechovají podle pravidel slušného chování. Spolupracujeme s městskou i státní policií,“ uvedl ředitel Central Jablonec Aleš Stupka.



Ten také naznačil, že se chystá jednání s městem na téma bezpečnost v obchodním domě. Kolik členů ochranky nyní na klid v Centralu dohlíží, nechtěl z bezpečnostních důvodů prozradit.

„Kromě ochranky je celé centrum pod dohledem kamer,“ sdělil Stupka s tím, že větší šarvátku zde zatím neměli. „Naše bezpečnostní agentura ve spolupráci se státní a městskou policií pracuje na preventivních opatřeních a dohlíží na dodržování pravidel, tak aby co nejvíce eliminovala případnou situaci, která se udála v těchto dnech v OC Forum,“ dodal.



Narážel tím na sobotní rvačku v libereckém obchodním domě. Jeden z útočníků při ní použil teleskopický obušek a druhý basebalovou pálku. Policie prosí o pomoc svědky, kteří incidentu přihlíželi, aby se jí ozvali. „Pomohly by nám i videozáznamy, které si mohli někteří přihlížející pořizovat na své mobilní telefony,“ uvedla policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Central Jablonec se jinak lidem vcelku líbí. V současné době lidé nejvíce oceňují novou farmářskou prodejnu, Fruitisimo, drogerii DM nebo CCC boty. Minulý rok se otevřely další tři prodejny. Mezi ně patří právě oblíbená Rodinná farma s nabídkou produktů zejména od malých farmářů z Čech a Slovenska.



„I v tomto roce chceme dále rozšiřovat nabízený sortiment. Během několika týdnů se otevře kadeřnictví, v průběhu roku by měl přibýt nový obchod s módou a probíhají i další jednání s potencionálními nájemci z oblasti služeb, obchodů s módou a rychlého občerstvení,“ doplnil Stupka.