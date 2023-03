Spolupráce sklářské školy v Železném Brodě a firem se vyplácí, studenti budou pracovat s přístrojem za 1,7 milionu korun.

Železný Brod, SUPŠS, nanospider, 2023 | Video: Sedlák Jan

Jmenuje se Nanospider a je to na pohled bílá skříňka. V ní se ale odehrává doslova zázrak. Vznikají tu nanovlákna, s nimiž se setkáme v běžném životě na mnoha místech. Dají se používat k filtraci, ve zdravotnictví, automobilovém průmyslu, energetice a dalších odvětvích. Nanospider nyní slouží studentům oboru Aplikovaná chemie na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské (SUPSŠ) v Železném Brodě.

Přístroj v hodnotě 1,7 milionu korun škole darovala liberecká společnost Elmarco, dodavatel zařízení na výrobu nanovlákenných materiálů v průmyslovém měřítku. „Na podobný přístroj by škola sama nedosáhla, dar je dalším příkladem spolupráce školy se zaměstnavateli,“ přiblížil ředitel školy Jan Hásek.

Zařízení bude studentům nové specializace Nanotechnologie a polymery sloužit jako školní vzdělávací pomůcka. „Stroj budou žáci využívat v laboratorních cvičeních, tím pádem se už během studia seznámí s procesem výroby nanovláken a přípravou roztoků polymerů,“ popsala marketingová specialistka firmy Elmarco Karolína Pittnerová.

Bagry razí cestu cyklistům do Železného Brodu, za den dají asi sto metrů

Spolupráce mezi společností a školou začala v roce 2021. „Dlouhodobě jsme sledovali problém s nedostatkem kvalifikovaného personálu, který by se orientoval v nanotechnologiích a zároveň byl schopný pracovat s laboratorním zařízením,“ vysvětlil jednatel společnosti Elmarco Miloslav Masopust.

Problém má vyřešit právě reálná praxe v rámci praktické výuky. „Připravovat studenty jako potenciální členy našeho týmu už během studií je pro nás velmi efektivní. Mohou k nám potom nastoupit s určitým penzem zkušeností a znalostí získaných u nás,“ doplnil Masopust.

Studenti se naučí pracovat se surovinami, naučí se technologické postupy při míchání polymerů, což je základní stavební jednotka nanovláken. Naučí se ovládat přístroje i výrobní linky na výrobky z nanovláken i vše o možnostech jejich využití.

Konec dojíždění do Liberce

Nové zaměření začala vyučovat škola ve školním roce 2021/2022. V té době museli studenti za praxí dojíždět přímo do sídla společnosti Elmarco sídlící v Liberci. „Cítím, že nanovlákna mají před sebou velkou budoucnost, navíc mě hned napoprvé jejich výroba okouzlila,“ přiblížila studentka Jana Janáková.

Uplatnění absolventů oboru je podle předsedkyně předmětové komise učitelů odborných předmětů SUPŠS Ivy Vosáhlové velké. „Studenti oboru Aplikovaná chemie nalézají uplatnění v mnoha sférách průmyslu od výroby skla až třeba po potravinářství. Velké procento z nich dále studuje chemii a příbuzné obory na vysokých školách,“ připomněla.

V sokolovně i hasičárně. Diakonie v Jilemnici vede unikátní projekt doučování

Liberecký kraj je považován za kolébku nanotechnologií. Přesto, že se s nanovlákny experimentovalo už od poloviny 20. století, byl to právě objev profesora Oldřicha Jirsáka a jeho týmu na Technické univerzitě v Liberci, díky němuž je dnes možné vyrábět netkané textilie tvořené nanovlákny v průmyslovém měřítku. „Nanovlákna jsou technologií budoucnosti. Šíří dobré jméno regionálních vědců a výzkumníků do celého světa,“ poznamenal hejtman Libereckého kraje Martin Půta, který se do Železného Brodu přijel na Nanospider podívat.

Elmarco

Licenci na průmyslová a laboratorní zařízení, která jsou založena na technologii Nanospider, zakoupila firma Elmarco. Technologii od roku 2005 nabízela jako jediná na světě. Společnost byla v roce 2007 jediným producentem strojů na průmyslovou výrobu nanovláken na světě. V březnu 2007 prodala firma do USA první průmyslovou linku, která zhotoví přibližně 6 milionů metrů čtverečních textilií z nanovláken za rok.

Nanovlákno

Nanovlákno má tisícinásobně větší povrchovou plochu než například mikrovlákno. Nanovlákenné materiály se vyznačují vysokou porozitou.

Nanovlákna jsou materiálem s velkým potenciálem v mnoha oborech. V současnosti se využívají zejména k výrobě vysoce účinných filtrů, kompozitů nebo separačních membrán. Počítá se také s výrobou ochranných oděvů či solárních plachet k pohonu vesmírných plavidel a podobně.