Jablonec n. N. – Zpěvačka Lenka Dusilová může přijet, strop bazénu v někdejších Městských lázních drží.

Městské lázně v Jablonci nad Nisou. | Foto: DENÍK/ Petr Šimr

Narovnané stohy reprobeden vypouštějí do prostoru šum. Přesněji řečeno růžový šum, což je zvuk, kterým se testují zvukové systémy, aby se zjistilo, zda mají v celém rozsahu požadovaný přenos. A právě růžovým šumem puštěným naplno do reproduktorové hradby testovali lidé z jabloneckého magistrátu soudržnost a stabilitu stropu nad bazénem v někdejších Městských lázních. „Všechno se klepalo, ale objekt stojí, je to v pořádku,“ sdělil primátor Jablonce Milan Kroupa.