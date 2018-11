Naši prvňáci: Ve středu se představí prvňáčci ze ZŠ Železný Brod

Řídící pracovníci v maloobchodě vedoucí směny - zástupce vedoucí. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16400 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: VEDOUCÍ SMĚNY - ZÁSTUPCE VEDOUCÍ, Do stávajícího kolektivu zaměstnanců rádi přijmeme kolegu/gyni s organizačními schopnostmi. Očekáváme samostatnost, spolehlivost, příjemné vystupování, ochotu učit se novým věcem, základní znalosti práce na PC. Rádi Vás zaučíme., Hlásit se telefonicky na tel: 602 197 279 nebo na e-mail: mkoprivova@pramencz.cz. Pracoviště: Pramen cz a.s. - smržovka, náměstí T. G. Masaryka, č.p. 1316, 468 51 Smržovka. Informace: Martina Kopřivová, +420 602 197 279.

Řidiči silničních úklidových vozidel Silničář. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Neurčeno, úvazek: . Mzda min. 18000 kč. Volných pracovních míst: 4. Poznámka: SILNIČÁŘ - Nová Ves, , Náplň práce: , " Řízení silničních motorových vozidel nad 12t a jejich běžná údržba, " Provádění zimní údržby silniční sítě vč. práce na speciální technice, " Operativní zajišťování průjezdnosti, regulace a řízení dopravy, " Vedení záznamu o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, " Odpovědnost za dodržování předpisů, nařízení, směrnic a zásad BOZP a PO, Požadujeme:, " ZŠ/SOU , " Praxe v řízení nákladního automobilu min. 1 rok podmínkou, " ŘP. sk. C podmínkou, " Profesní průkaz podmínkou, " Časová flexibilita, " Samostatnost, spolehlivost, " Ochota dále se profesně rozvíjet, , Nabízíme:, " Sezónní práce od 1. 12. 2018 do 31. 3. 2018, " Práce na směny , " 5 týdnů dovolené, " Paušální stravné 1 330,- Kč/měsíc, " Možnost prodloužení pracovního poměru , " Další odměny v závislosti na hospodaření společnosti, " Sociální fond , " Místo výkonu práce Nová Ves, Kontakt telefonicky nebo emailem.. Pracoviště: Silnice lk a.s. - nová ves n.n., 468 27 Nová Ves nad Nisou. Informace: Martina Mašková, +420 602 129 843.