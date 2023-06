Sám uznává, že ukočírovat tisíce lidí a jejich názory ve facebookové skupině by bylo nad jeho síly. Proto má stránka hned několik správců. „Snažíme se nenávistné a rasistické výkřiky eliminovat, mnohé profily jsme ze stránky smazali, jiní se po prvotních výkřicích po domluvě zklidnili. A protože chceme dát našemu snažení jistý řád, dáváme dohromady skupinu lidí, v první fázi zvaný A tým, kteří by měli tvořit jádro občanského sdružení,“ popsal Pešat. Sdružení by mělo do budoucna v jednáních zastupovat celou skupinu a všechny nespokojené občany Jablonce.

K iniciativě se připojilo několik vlivných obyvatel Jablonce nad Nisou, včetně podnikatele v IT a realitách Pavla Kubíčka. „Základním kamenem sdružení bude několik bodů, které bychom po střízlivém rozvážení společně s magistrátem a případně i policií chtěli uvést do praxe. Zatím nápady dáváme dohromady,“ přiblížil Kubíček.

Napadání v Jablonci

Zdroj: sociální sítě

Sdružení se má snažit o vznik podobných skupin v dalších městech a regionech a s těmi pak navazovat úzkou spolupráci a koordinaci dalších kroků směrem k zákonodárcům. „Toto sdružení bude stejně jako celá naše skupina přísně apolitické a nebudou se v něm tolerovat žádné politické, rasistické ani jinak pro věc nebezpečné názory,“ vysvětlil Pešat s tím, že zájemci o aktivní zapojení do sdružení nebo další činnosti mohou kontaktovat správce facebookové skupiny Jablonec – město proti násilí.