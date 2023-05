Jakuba si parta výrostků vyhlédla před více než čtrnácti dny. „Chtěli po něm batoh. Kuba jim ho nechtěl dát a v tu chvíli mu jeden z trojice dal pěstí do obličeje. Chvíli se s nimi dál dohadoval, pak dostal pěknou nakládačku. První fázi útoku jeden z členů party natáčel na mobilní telefon, video pak kolovalo po sociálních sítích,“ přiblížil napadení u nádrže Mšeno otec napadeného chlapce Jiří Pešat.

Kuba celý incident dva týdny tutlal, doma tvrdil, že spadl na koloběžce. Jeho chování se ale prudce změnilo, ven se mu nechtělo. „Po čtrnácti dnech jsem si s ním pořádně promluvil a on mi celý příběh povyprávěl. Pak jsem viděl to video. Neváhal jsem a vypravili jsme se na jablonecké policejní oddělení, kde jsem podal trestní oznámení,“ přiblížil Pešat.

Jablonecká policie to potvrdila. „Přijali jsme oznámení o fyzickém napadení mladistvého chlapce dosud nezletilými osobami,“ sdělila mluvčí jablonecké policie Dagmar Sochorová. Případ nyní šetří specialisté z oddělení obecné kriminality. „Vzhledem k věku účastníků trestního řízení nebudeme k celé věci poskytovat žádné další informace,“ doplnila policejní mluvčí.

Vše ale nabralo rychlý spád. Když Jakub s otcem vstupovali do policejní budovy, spatřil je jeden z útočníků. „Zřejmě mu docvaklo, co se chystá. Syn mi druhý den volal, ať přijedu na autobusové nádraží, že tam na něho čekají. Nasedl jsem do auta a zavolal policii. Na místě jsem viděl, že je to tak. Už to ale byla banda snad dvanácti výrostků,“ přiblížil Jiří Pešat.