Úprava režimu se dotkne celkem sedmi krajů. Kromě Libereckého také Královéhradeckého, Karlovarského, Plzeňského, Středočeského, Pardubického a Prahy. Děti budou docházet na vyučování podle takzvaného rotačního principu, kdy budou třídy jeden týden na distanční a jeden týden na prezenční výuce.

Nová pravidla umožní také otevření mateřských škol.

Po oznámení o obnovení výuky pro žáky 2. stupně začali s organizační přípravou i na Základní škole Partyzánská v České Lípě. „Samotný návrat žáků problémem nebude, vždyť na nic jiného nečekáme! Po materiálně - technické stránce chci věřit tomu, že ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy urychleně dodá do škol potřebné testy,“ podotkl ředitel českolipské základky Karel Minařík. Toho zaráží, že se o nastavených opatřeních nedozvídají s větším předstihem. „Dlouhodobě je deklarováno, že návrat žáků je prioritou, a my se o změnách dozvídáme doslova pár hodin před tím, než vstoupí v platnost,“ zdůraznil.

Podobný názor má i ředitelka Základní školy 5. května v Liberci Iveta Rejnartová. „Už mě ani nezaráží, že prohlášení minulá opět neplatí. Sliby pana ministra, že se vždy dozvíme změny s týdenním předstihem, byly jako vždy liché,“ povzychla si. Po celý zítřejší den, v pátek 30. dubna, budou pracovat na změně organizace pohybu homogenních skupin po prostorách školy, doplní časy výdeje stravy a budou netrpělivě očekávat stále nové a jiné pokyny. Odpoledne proběhne porada. „Testů snad máme dostatek a na příchod žáků se opravdu těšíme,“ dodala ředitelka.

V pondělí 3. května navíc budou moci přivítat návštěvníky i muzea a galerie v kraji a k rozvolnění dojde i v odvětví služeb, které se otevřou bez ohledu na nárůsty nově nakažených v regionu. Za zpřísněných bezpečnostních podmínek přivítají opět zákazníky například kadeřnictví, kosmetické a masážní salony či psí salony. Klient se bude muset prokázat negativním testem na koronavirus.

Otevřít kosmetické studio v Jablonci nad Nisou tak bude moci například Zuzana Janeková, které se už teď ozývají klienti mající zájem o její služby. Přesto předpokládá, že se projeví úbytek. „Jsem přesvědčená, že lidé budou více rozvažovat, za co peníze utratí. Kvalitu ale za pár korun nepořídíte,“ řekla. Počítá i s navýšením evidenční činnosti ve spojitosti s kontrolou negativních testů na covid-19.

„Chceme příští týden v úterý otevřít veřejnosti hlavní budovu muzea, ale zatím nemáme podrobnější informace. Podle předchozích opatření 15 metrů čtverečních na jednoho člověka odvozuji, že budeme moci vpustit najednou 300 návštěvníků,“ okomentoval situaci ředitel Severočeského muzea v Liberci Jiří Křížek.

Už loni v prosinci muselo slavnostní otevření muzea kvůli epidemiologické situaci proběhnout on-line. Na návštěvníky čekají zcela nové expozice. Například výstava věnovaná Jizerským horám a uměleckým řemeslům ve střední Evropě. Příchozí zde naleznou i srovnání starého Liberce s jeho současnou podobou nebo expozici, která se věnuje regionální historii od pravěku až do 20. století. Mezi další novinky patří i přístupný depozitář muzea či galerie Fog, která se zaměřuje na uměleckou a historickou fotografii.

V Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou stejně jako loni na jaře omezí kapacitu na maximálně šedesát lidí současně, aby dodrželi 15 metrů čtverečních na návštěvníka. „Vítáme, že nemusíme návštěvníky „lustrovat“, zda mají negativní testy. Takové opatření si v praxi neumíme představit,“ podotkla ředitelka muzea Milada Valečková.

Ve Vlastivědném muzeu a galerii Česká Lípa jsou připraveni otevřít všechny pobočky. Ve výstavním prostoru ambitu je instalována výstava Palné braně ze sbírek muzea. Sbírka palných zbraní patří mezi početně silně zastoupené druhy muzejních předmětů. Obsahuje celkem 342 zbraní rozdělených do dvou oborových skupin: uměleckohistorické, která obnáší 306 palných zbraní z období od 16. do 19. století, a technické obsahující 36 novodobých palných zbraní z konce 19. a z 20. století. Podle druhů zbraní je ve sbírce uloženo 259 pušek (včetně 15 fragmentů), 75 pistolí a revolverů, 7 samopalů a útočných pušek a 1 kulomet. V početně nejsilnější skupině pušek tvoří hlavní část pušky perkusní, poté křesadlové, kolečkové a pušky na jednotný náboj včetně opakovacích. Jsou zde zastoupeny jak pušky lovecké, tak i vojenské a terčovnice. Sbírka obsahuje i několik vzduchovek. „Cílem naší výstavy je představení naší velice obsáhlé sbírky palných zbraní v podobě, jak se nám dochovaly do dnešních dnů. Při výběru jsme se od počátku nechtěli držet zásady vystavit „katalogové“ kousky konkrétních modelů a vzorů tak, jak byly ve své době vyrobeny a jak jsou většinou prezentovány v literatuře, specializovaných muzeích a výstavách,“ řekl ředitel českolipského muzea Zdeněk Vitáček.

Pro návštěvníky zůstane uzavřen areál hlavní budovy kláštera v České Lípě, kde v pondělí začne další etapa stavebního projektu „Snížení energetické náročnosti sídla Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě“. V rámci projektu dochází k výměně všech oken a osazení nových vstupních dveří na vnitřním ostění, vstupní dveře na vnějším ostění budou repasovány. „Bude proto pokračovat uzavření všech stálých přírodovědných a historických expozic a výstavních prostor muzea a galerie na hlavní budově. Stálé expozice, výstavní prostory, kanceláře, depozitáře a sklady budou stěhovány v rámci stávajících prostor tak, aby mohly být prováděny stavební práce,“ dodal Vitáček.

Své brány otevře i Oblastní galerie Liberec a návštěvníci budou moci zhlédnout výstavy David Hanvald. Rukopis převzít nejde (29. 8. 2021), Maja Nagelowa na kromje (do 30. 5. 2021) a výstavu Poezie & Performance. Východoevropská perspektiva, kterou ještě výjimečně prodloužili do 16. května.