Návrat ohroženého motýla se komplikuje, jeho vypuštění do Krkonoš o rok odloženo

ČTK Redakce

Projekt návratu kriticky ohroženého druhu motýla - jasoně červenookého do Krkonoš provázejí komplikace. Pokus vypustit tohoto vzácného motýla zatím ztroskotal. Vědci předpokládají, že by nová generace z chovné stanice v Královéhradeckém kraji mohla být vypuštěna do krkonošské přírody o rok později, než se původně předpokládalo, tedy v červnu 2024. ČTK to řekl předseda Mezinárodní ochranářské skupiny JARO David Číp. Ochranáři na projektu spolupracují se Správou Krkonošského národního parku (KRNAP).

Jasoň červenooký | Foto: Archiv