Navrhněte osobnosti kraje k udělení Pocty hejtmana

Liberecký kraj – Pocta hejtmana Libereckého kraje je každoročně udělována osobnostem, které se zasloužily o dobré jméno či rozvoj Libereckého kraje.

Martin Půta. Foto: Deník / Zbranek Petr

Také letos budou tito výjimeční lidé oceněni a již tradičně je může nominovat i veřejnost. Návrhy jsou přijímány do 29. června. „Pokud víte o někom, kdo si zaslouží být oceněn za přínos kraji, mimořádný skutek, ale třeba i sportovní reprezentaci, zašlete nám prosím návrh. To, co dělá osobnost významnou, ona sama mnohdy považuje za samozřejmé, normální, nijak zvláštní. Budu moc rád, když nám takové osobnosti pomůžete najít,“ vyzval hejtman Martin Půta.