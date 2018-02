Návrhy dopravního terminálu musí posoudit odborní znalci

Jablonec nad Nisou - Do architektonické soutěže na návrh terminálu veřejné osobní dopravy v Jablonci přišlo devět návrhů.

Tramvaj na současné konečnéFoto: Deník/ Jan Žíla

V Jablonci plánovaný dopravní terminál s prodloužením tramvaje tamtéž má své odpůrce i příznivce. „Podle mě to je logické. Proč má tramvaj končit tak daleko centra, když kdysi po městě jezdila,“ myslí si Petr Vrabec z Jablonce. Teď jde o to, jaký terminál bude. Napověděla architektonická soutěž, kterou vypsal magistrát v minulém roce. Dodání návrhů do architektonické soutěže skončilo 8. prosince, porota se nad nimi nyní sešla.

Ke každému z návrhů se nyní musí vyjádřit odborní znalci a jejich zpracované posudky budou porotě předloženy na dalším zasedání. „Každý znalec se vzhledem ke své odbornosti vyjadřuje k příslušnému segmentu jednotlivých návrhů – posuzuje se tak například veřejná osobní doprava, zimní údržba, pohled územního plánu nebo Povodí Labe,“ vysvětlil za organizátora soutěže MOBA Studio architekt Igor Kovačević.

Terminál má stát mezi ulicemi Kamenná, Lipanská a 5. května. Terminál s lávkou spojující terminál s centrem města a vlakovou zastávkou má stát přes 5 milionů eur. Výstavba dopravního terminálu v Kamenné ulici by mohla do Jablonce přinést více než 400 parkovacích míst. Součástí nového terminálu je plánováno podzemní parkování. Nová parkovací plocha pak vznikne na místě dnešní otočky tramvají v Tyršových sadech.

„Ta může prospět i objektu městských lázní, respektive možnému investorovi, protože právě stávající absence parkování je nevýhodou tohoto objektu,“ doplnila mluvčí magistrátu Markéta Hozová. Navíc podzemní parkoviště v místě terminálu by pomohlo ulevit Hornímu náměstí, které je v současné době degradované právě parkovištěm. Mnohdy je automobily vlastně zcela zaplněno. Horní náměstí by tak po dlouhých letech mělo naději stát se místem vhodným pro setkávání lidí a pořádání trhů.

PODMÍNKY

Aby bylo možné čerpat finanční prostředky v rámci IPRÚ (Integrovaný plán rozvoje území uplatňovaný v programovém období Evropské unie 2014 – 2020), je nutné stavbu zahájit nejpozději v roce 2020 s dokončením v roce 2023. „Peníze jsou úzce určené na tyto dvě akce – kolejovou dopravu a dopravní terminál včetně parkování. Není možné je čerpat na něco jiného,“ upozornil primátor Jablonce nad Nisou Petr Beitl.