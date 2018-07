FOTO: Návštěvníci přehrady Mšeno se mohou těšit na větší pláže

Jablonec nad Nisou – K Prutu navozí tuny písku. Poslouží i pro novou soutěž.

Náklaďák za náklaďákem v těchto dnech míří ke břehu mšenské přehrady u Prutu. Navezou sem celkem 30 tun písku. Zdejší pláž se tak výrazně rozšíří.

„Když úbytek vody v přehradě odhalí břehy, objeví se povrch pokrytý drobnými kamínky. Napadlo nás tedy, jak by bylo příjemné, kdyby u toho našeho jabloneckého moře byly vyhřáté písečné pláže,“ popsal zrod myšlenky náměstek jabloneckého primátora Lukáš Pleticha.

Ještě než začnou písečné duny sloužit veřejnosti k odpočinku i zábavě, připravil magistrát novu akci zvanou Pískohrátky. Sedm týmů tu bude ve středu soutěžit ve stavbě hradů z písku. Do prvního ročníku se zapojí šest týmů složených z dětí na příměstských táborech, jeden tým pak připravili vodní záchranáři. „Něco málo jsme zkoušeli, ale víme, že chceme postavit velký hrad, pokud možno co největší,“ svěřil se třináctiletý Adam, který tento týden prožívá na jednom z jabloneckých příměstských táborů.

Jeho kamarád Jirka si přivezl čerstvé zkušenosti od Černého moře z Bulharska. Na soutěži ve stavění hradů z písku prý pochytil jisté fígle. Třeba to, jak se dá jednoduše pracovat s detailem. „Ale to nikomu dopředu neprozradím, i našim to ukážu a vysvětlím až na pláži,“ usmál se.

Na své zpracovatele bude ve středu 18. července u Prutu čekat sedm písečných hromad. Stavět se začne v 10 hodin dopoledne, soutěžit se bude do 15 hodin. Během následující hodiny porota vyhodnotí nejlepší díla. Letošní startovní listina je už uzavřená, ale fandit může přijít kdokoli. Pro diváky je připraven také kulturní program a jedno velké překvapení po vyhlášení cen, tedy po 16. hodině.

„Chceme, aby se lidé u přehrady dobře bavili a aby se jim na plážích dobře relaxovalo. Když se řekne pláž, představí si každý vyhřátý písek. Obyčejný závoz písku jsme tak povýšili na Pískohrátky. Protože je ale potřeba všechno na středu řádně připravit, poprosím všechny návštěvníky přehrady o shovívavost. Ještě dnes, v úterý 17. července, budeme písek stále přivážet,“ připomněl Lukáš Pleticha s tím, že město by z Pískohrátek rádo udělalo každoroční tradici.

Hrady z písku se staví doslova po celém světě. Mnohde se v jejich konstrukcích soutěží a vznikají vskutku umělecká díla. Někde v nich dokonce i bydlí lidé. Letos přinesly světové agentury zprávy o Marciovi Mizaelovi Matoliasovi z Ria de Janeira, který v hradu z písku žije už 22 let. Čtyřiačtyřicetiletý muž stráví denně několik hodin údržbami a opravami svého písečného domova.

Největší hrad z písku vznikl loni v německém Duisburgu. Na obří pískové stavbě vysoké 17 metrů pracovalo více než tři týdny 19 sochařů z desítky zemí světa, spotřebovali na ni přes 3500 tun písku. I díky tomu se jejich hrad dostal do Guinnessovy knihy rekordů.