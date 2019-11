„Nejde o prodej ani o výměnu. Smyslem je darovat věci těm, kteří je potřebují. Pro někoho jsou odpad, pro druhého poklad. Navíc tak chceme zabránit plýtvání věcmi,“ říká 48letý muž, který založil dařiště Nazdar Bazar.

Podle něj existuje spousta burz a bleších trhů nebo swapů, kde maminky vyměňují například oblečení dětí za čokoládu. „Já jsem se chtěl lišit. Specializuji se na vybavení do domácnosti. Nejlépe kuchyňské vybavení,“ popisuje Noščák.

Svůj první Nazdar Bazar uskutečnil v restauraci Azyl v Liberci. Akce se zdařila a on věděl, že jde tím správným směrem. „Ze začátku jsem si myslel, že lidé mi budou vděční, že něco dostanou zdarma. Ale bylo to zcela naopak. Děkovali mi především lidé, kteří mi věnovali věci. Měli radost, že pro ně našli využití,“ líčí paradoxy.

Příkladů by našel hodně. Třeba jeho kamarádka dostala svatební dar – soupravu na vaření thajské rýže, kterou měla v kredenci tři roky nevyužitou. Když se dozvěděla, že se koná Nazdar Bazar, soupravu Noščákovi věnovala. „Na bazaru jsem potkal člověka, který je milovník thajské kuchyně, pro něj byla tato souprava obrovským pokladem,“ přibližuje.

Být ekologický

Hlavní myšlenkou je neplýtvat. Akce ale dostaly postupem času další rozměr. „Lidé si začali předávat zkušenosti, pomáhají si mezi sebou. V rámci bazaru mám také ekologické přednášky a nechybí ani kulturní program,“ dokládá Noščák.

Jak to celé vlastně funguje? Existuje facebooková skupina Nazdar Bazar, přes kterou lidé dostávají informace, kde a kdy se bazar bude konat. „Měsíc, měsíc a půl předem začnu s přípravami. Vždy záleží na domluvě. Věci si mohu od lidí vyzvednout sám a nebo mi je dovezou. Odevzdat je mohou i přímo na tržišti,“ uvádí organizátor.

Vedle toho existuje také internetové dařiště Harth.net. Lidé zde mohou darovat vše, co je napadne, například i výuku angličtiny či pobyt na chatce. Součástí této platformy je i Noščák. „Já jsem takovým ambasadorem, aby lidé viděli, jak dařiště vypadá fyzicky. Nazdar Bazar pořádám zhruba čtyřikrát do roka na zajímavých místech. Byl jsem například v hospicu ve Zdislavě nebo na Tatrzích. Další by se mohl uskutečnit v lednu nebo v únoru,“ tvrdí muž.

Věci, které mu zbudou, většinou věnuje různým charitativním organizacím. „Ze zkušenosti vím, že zde hodně potřebují ručníky, příbory, zkrátka vybavení do domácnosti. A na to se Nazdar Bazar zaměřuje. Ale někdy jsou potřeba například i plyšáci nebo třeba kalhoty. To se lidé vždy předem dozvědí právě díky Facebooku,“ uzavírá Noščák.