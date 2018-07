Nebezpečí dětských nehod o letních prázdninách vzrůstá

Liberecký kraj – Letní prázdniny jsou v plném proudu. Školáci by si však během dvouměsíčního volna měli počínat na silnicích opatrně. V létě vždy vzroste nebezpečí dopravních nehod dětí.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Daniel Černovský

Rodiče nemohou spoléhat ani na to, že se děti rozhlédnou na přechodu pro chodce. „Zebry“ sice mají chránit pěší při přecházení, ale letos jenom za leden až květen policie v Libereckém kraji eviduje 39 dopravních nehod přímo na přechodu pro chodce. Dalších 43 havárií policie vyšetřovala do vzdálenosti do 20 metrů od přechodu. Nejvíce střetů na přechodu a v jeho bezprostřední blízkosti policisté vyšetřovali v liberecké aglomeraci.

„Každoročně jsou v ohrožení desítky dětí. Například jako viníky nehod v minulém roce dopravní policie v Libereckém kraji označila děti celkem ve 23 případech. Kromě toho v něm loni 15 dětí zavinilo dopravní nehodu na jízdním kole,“ uvedl Jan Pechout z BESIPu.