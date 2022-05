Řidiči si odbočkou ze silnice I/65 na Dobrou Vodu zkracují cestu do Rychnova a dále i na Železný Brod. I když tady platí zákaz odbočení do vedlejší komunikace ze směru od Jablonce a z vedlejší komunikace ve směru na Turnov a Liberec, vozidla tu odbočují proti předpisům běžně. Je to ale nebezpečné, protože šoféři tu v protisměru jezdí příliš rychle.

Na tomto úseku silnice I/65 došlo dle policejních statistik od roku 2016 k celkem 169 dopravním nehodám. "V rámci běžné činnosti nad místem provádíme zvýšený dozor, policisté tam ale nemohou být 24 hodin denně," poznamenala mluvčí jablonecké policie Dagmar Sochorová.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) má připravený projekt na zkapacitnění silnice I. třídy, který počítá se zrušením inkriminované křižovatky. "Novou souběžnou komunikací napojíme silnici třetí třídy a komplexně upravíme úsek od nájezdu z Rychnova po křižovatku. Realizace ale proběhne nejdříve za 5 let," přiblížila mluvčí ŘSD Dana Zikešová.

ŘSD nyní zadalo zpracování návrhu na úpravu místa, který bude z hlediska bezpečnosti silničního provozu projednán s policií. Silničáři návrh předloží policii k posouzení a následně bude zažádáno o stanovení přechodné nebo místní úpravy provozu na Krajském úřadu Libereckého kraje. "Návrhy změny svislého a vodorovného dopravního značení jsou v současné době zpracovávány," doplnila Zikešová.

Úsek silnice I/10 mezi Železným Brodem a Loužnicí je znám svou oblibou mezi motorkáři. Ti si silnici v krásném stavu oblíbili především kvůli širokým táhlým zatáčkám už před dlouhými lety. A právě oni tady mají na svědomí většinu nehod. „Jakmile je sucho a teplo, sjedou se jich sem desítky a jezdí v úseku mezi Loužnicí a Železným Brodem tam a zpátky. Je to neuvěřitelný rachot, hluk se v údolí rozléhá, slyší ho i lidé, kteří jinak o silnici ani nevědí,“ přiblížil starosta Loužnice Marcel Tiler.

O situaci se zvýšeným pohybem motocyklistů na téhle silnici policisté vědí. Úsek monitorují a kontrolují při běžném výkonu služby i při dopravně bezpečnostních akcích. „S některými zátahy na nebezpečné motorkáře pomáhá i vrtulník,“ doplnila mluvčí krajské policie Vladimíra Šrýtrová. Jenže policisté podobné akce plánují dlouho dopředu a termín pak mnohdy vyjde na den, kdy prší a nechytí nikoho.

Starostové z okolních obcí už byli dokonce v Praze za šéfem dopravní policie Jiřím Zlým. „Dostali jsme příslib, že policie změní taktiku. Co přesně udělají, nemůžu říct, to by se pak minulo účinkem. Uvidíme, jestli to pomůže,“ doplnil Tiler.

Na úsek se zaměřil i krajský Tým silniční bezpečnosti. „Upozorňujeme na tento úsek reportážním videem, které můžete najít například na webu ucmeseprezit.cz. Snažíme se motocyklistům vysvětlit, jaké nebezpečí v takových lokalitách číhá a jak rychle mohou udělat osudovou chybu. Poukazujeme také na bezpečnou alternativu. Na autodromy a polygony, kde probíhá řada programů a kde mohou zkusit ostřejší jízdu,“ vysvětlil ředitel Týmu Jan Polák.