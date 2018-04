Nebývalé sucho zkomplikovalo plány pěveckému sboru Iuventus, gaude!

Jablonec n. Nisou – Ještě 800 tisíc korun chybí dětskému pěveckému sboru Iuventus, gaude! na olympiádu a turné po Jihoafrické republice.

Pěvecký sbor Iuventus, gaude. Ilustrační fotografie.Foto: Archiv sboru

Nečekané komplikace zasáhly do snah jabloneckého dětského pěveckého sboru Iuventus, gaude! vystupovat na olympiádě sborového zpěvu v Pretorii v Jihoafrické republice. Ještě na začátku roku to vypadalo, že šedesátihlavému sboru bude na vše potřebné stačit 2,5 milionu korun. Dnes je to ale o 800 tisíc korun více. Důvod? Nebývalé sucho.

Sbor chce po olympiádě vyrazit na turné po JAR, kdy se účastníci měli ubytovávat u členů místních sborů. Nyní ovšem musí shánět komerční ubytování v hotelích, což cenu výrazně navýšilo. „Původně jsme měli nasmlouvané ubytování u lidí z pěveckých sborů, které jsme hostili v České republice. To ale padlo,“ uvedl sbormistr ZUŠ Jablonec Tomáš Pospíšil, který Iuventus, gaude! vede.

Jihoafrická republika totiž vyhlásila na celém svém území stav přírodní katastrofy. Mimořádné sucho sužuje zejména Kapské Město, kde hrozí přerušení dodávek pitné vody. Od začátku února tam platí limit 50 litrů pro denní spotřebu vody na osobu.

Sucho ale dolehlo i na Pretorii, potažmo celou aglomeraci Tswane, která čítá více než 2,3 milionu obyvatel. Přehrady v Lesothu, odkud čerpá vodu i další velké město Johannesburg, jsou skoro bez vody. „Už nyní tam místním pouští vodu na sprchování dvě tři minuty denně. Situace je podle našich informací opravdu zoufalá. Nemůžeme po nikom chtít, aby ještě hostil 60 dětí i s doprovodem,“ vysvětlil nárůst nákladů Pospíšil.

Rodiče dětí se sboru se budou na shánění peněz podílet i nadále. „Jako rodiče jsme platili 21 tisíc korun za dítě a sháníme další prostředky, kde se dá,“ poznamenal jeden z rodičů.

Sbor, který má do JAR odletět 8. července, začal shánět peníze na cestu už na konci loňského léta. „Zapojili se hlavně rodiče. Obcházeli jsme firmy po celém kraji, oslovili jsme jablonecký magistrát i krajský úřad. Byli jsme úspěšní a všem děkujeme, ale potřebujeme ještě více,“ vysvětlil Tomáš Pospíšil.

Sbor proto znovu osloví firmy v kraji. „Děti s rodiči vyjdou po partách i do ulic Jablonce a navštíví firmy a prodejny se žádostí o podporu. O navýšení pomoci požádáme i magistrát,“ doplnil sbormistr. Do konce května musí sbor vědět, jak na tom s financemi je. Pak by měl vzniknout podrobný program pobytu v Jihoafrické republice.

Přispět na cestu po JAR ale může každý, kdo pošle peníze na bankovní účet 2000802432/2010.