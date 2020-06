Finanční podpora je určená na školné v soukromých zařízeních. „Částka tisíc korun měsíčně na jedno dítě je určená jako příspěvek na školné v soukromém zařízení na území města pro děti od dvou let s trvalým bydlištěm v Jablonci, pokud oba rodiče doloží potvrzení o zaměstnání a dítě splní docházku minimálně osmdesáti hodin měsíčně,“ vysvětlil humanitní náměstek primátora David Mánek.

Pokud zařízení splní daná kritéria, uzavře s ním město na jeden školní rok smlouvu. V době letních prázdnin pak rodiče mohou získat příspěvek jen na jeden měsíc podle svého výběru.

Soukromá zařízení, u nichž mohou rodiče uplatňovat měsíční finanční podporu od města, se přihlásí na základě výzvy mezi takzvané registrované subjekty poskytující výchovně vzdělávací služby pro děti od 2 do 5 let. Pro školní rok 2021-2022 je třeba podat přihlášku do 3. července tohoto roku.

Město rodiny finančně podporuje podle stanovených pravidel už od roku 2014. Na kalendářní rok 2020 počítá městský rozpočet s částkou 284 tisíc korun, z nichž bylo od začátku roku vyčerpáno celkem 55 tisíc. „Čerpání podpory ovlivnil nouzový stav, kdy některé registrované soukromé subjekty od března do května omezily nebo pozastavily provoz,“ připomněl náměstek Mánek.