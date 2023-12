Policisté prošetřují událost ze středy 13. prosince, ke které došlo v ulici Riegrova na parkovišti u prodejny Lidl v Jablonci nad Nisou. Mělo zde dojít k dopravní nehodě, policie nyní hledá svědky.

Policie hledá svědky dopravní nehody, která se stala na parkovišti u prodejny LIDL v Jablonci. | Foto: Policie ČR

Údajná dopravní nehoda se stala v 16.30 hodin. Dosud neznámý svědek v té době sdělil řidiči zaparkovaného vozidla VW Touran, že viděl, jak do jeho vozu při vycouvávání z parkovacího místa narazil řidič s vozidlem Suzuki Ignis, přičemž uvedl i registrační značku vozu. Policistům se podařilo uvedené vozidlo Suzuki Ignis i jeho řidiče vypátrat.

"Provedeným šetřením ovšem na tomto voze nezjistili žádné poškození, které by odpovídalo uvedené dopravní nehodě. Řidič vozu Suzuki Ignis sice uvedl, že se v dané době na parkovišti u Lidlu pohyboval, ovšem popřel, že by no čehokoliv narazil," sdělila policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

Opilci za volantem na Jablonecku. Jeden uvízl v zahradě, druhý narazil do auta

Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou, kteří uvedenou dopravní nehodu i nadále šetří, žádají případné svědky celé události, aby se přihlásili na tel. 974 474 254 nebo na bezplatné lince 158. Policisté přivítají i to, že se jim stejným způsobem přihlásí dosud neznámý svědek, který o údajném střetu obou vozidel informoval majitele vozu VW Touran přímo na místě.

Mohlo by vás zajímat: Na nákup i v noci? První bezobslužný obchod v kraji otevřeli v Pěnčíně

Zdroj: Sedlák Jan