JABLONEC NAD NISOU - Řidič, který způsobil nehodu, při níž zemřely dvě nezletilé děti, se proti rozsudku jabloneckého Okresního soudu odvolal. Ten mu vyměřil čtyřletý trest a náhradu škody.

Nehoda si vyžádala dva lidské životy | Foto: Archiv



"Chci jeho potrestání. Ať si sedne do basy aspoň na ty čtyři roky, aby mohl přemýšlet nad nezodpovědností. Vzal přece dva mladé životy,“ konstatovala s bolestí v hlase Viera Dömeová.

Při nehodě na rovném úseku v jablonecké ulici Palackého, která se stala v polovině září minulého roku, přišla o čtrnáctiletého syna a patnáctiletou neteř. Jablonecký Okresní soud vyměřil v září Marku Šandorovi, který vůz řídil s 0,7 promile v krvi, čtyři roky nepodmíněně, sedmiletý zákaz řízení a odškodné přesahující dva miliony korun. On se ale proti výši trestu i výši náhrady odvolal.

Obě rodiny jsou podaným odvoláním šokovány a považují to za akt drzosti. „Navíc jej vyšetřovali na svobodě,“ řekla dále Dömeová s tím, že to bylo divné i soudkyni.

K hlavnímu líčení také nepřišel. Podle Dömeové je jednou z možných variant, že osmatřicetiletý Slovák chce získat náskok a zmizet za hranicemi po otevření Schengenského prostoru. „Pustili jej po vyléčení zranění klidně na Slovensko,“ poznamenala.

Sedmnáctiletý chlapec, bratr zahynulé dívky, který seděl v momentě nárazu na zadním sedadle, havárii s těžkým zraněním přežil. Dosvědčil, že během jízdy vytáhl řidič z přihrádky láhev vodky a napil se.

„Nadávali jsme mu, aby tak rychle nejel. Přes rameno jsem viděl na tachometru 130,“ uvedl mladík při procesu s tím, že jej žádali, aby zastavil, ale on se jen smál. Chtěl pasažérům při rychlé a riskantní jízdě ukázat takzvané „hodiny“ a pokračovat v jízdě opačným směrem.

Maximální hranice za trestný čin ublížení na zdraví je pět let odnětí svobody. Pokud by Krajský soud snížil čtyřletý trest z rozsudku vyneseném v Jablonci, rodiče obětí chtějí jít dál. „S tím přece nemůžeme souhlasit, to by byl výsměch,“ řekla Dëmeová.