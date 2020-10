Třeba parkoviště u jablonecké Rýnovky bylo zaplněno ze slabé poloviny a v parkovacím domě v obchodním centru Central se na rozdíl od předchozích dní dalo v pohodě zaparkovat i v přízemí, což nebývá úplně zvykem.

„Ve středu tady byl nával, i na kasách marketu byly dlouhé fronty. Lidé nakupovali hlavně boty a oblečení a k tomu si nabrali nákup potravin,“ popsali dva prodejci společnosti Uzené dobroty, kteří své výrobky prodávají ve vestibulu obchodního centra Rýnovka, hned vedle čerstvě postaveného vánočního stromu. „Dneska to je bída,“ popsali čtvrteční realitu muži z krámku vonícího klobásami a uzeným.

Ve frontě v Rýnovce lidé stáli jen před poštou. „Jinak bych sem nešel, nákupy mám vyřízené. Potřebuji ale poslat balíček sestře,“ vysvětlil Pavel Kalenda z nedalekého sídliště.

Většího zájmu si všimli i prodavači obchodů, které se kvůli novému nařízení vlády ve čtvrtek ráno už neotevřely. „Je to pravda, včera jsme měli velikou tržbu, na dračku šly hlavně zimní boty. Lidé si i zanadávali, že některá čísla už prostě nejsou. Pak jsme zamkli a zhasli. Kdoví, na jak dlouho. Teď uklidíme a budeme čekat,“ popsala vedoucí obchodu s oděvy v obchodním centru Central.

Do obchodů s obuví a oblečením ve středu vyrazily především rodiny s dětmi, protože ty potřebují kvůli růstu novou obuv každé nové roční období. „Jak jsem se dozvěděla o uzavření obchodů s obuví, vyrazila jsem s dětmi nakoupit zimní obuv. Výběr sice ještě byl, přesto jsem musela synovi koupit boty, které se mu moc nelíbily. Ty, co chtěl, nebyly už v jeho čísle,“ popsala Jablonečanka Petra Vetlá. „Prostě jsme vzali to, co bylo. Jak bych to měla jinak udělat?“ dodala.

Podle vedení obchodního centra Central se ale ve středu až takový nával nekonal. „Obyvatelé Jablonce dobře chápou důvod nařízených opatření a chovají se zodpovědně. Nevzali tak obchodní centrum útokem. Přesto byl vidět vyšší zájem na poslední chvíli nakoupit zboží z obchodů, které nyní mají zavřeno. Nebylo to ale nijak dramatické, počet návštěvníků v našem obchodním centru ve středu oproti předchozím všedním dnům narostl přibližně o patnáct procent,“ popsal Ondřej Micka, mluvčí majitele Centralu, společnosti Crestyl.

„Mně to přišlo jako běžný den. Koukala jsem v televizi na to, jaké jsou jinde fronty, tady jsem si ničeho takového nevšimla,“ doplnila pracovnice na informacích. Nyní ale naopak společnost očekává výrazný propad počtu zákazníků. A to i proto, že ve třech podlažích Centralu je uzavřena většina obchodů.

Jiný pohled na poslední den před zavřením obchodů nabídl mladý prodavač ve stánku tamtéž. Kolem něj procházejí lidé z parkoviště. „Určitě bylo víc lidí a nemyslím, že jen Jablonečanů. Byli tady i lidé z větší dálky. Tady vedle prodává kamarád v pekárně a říkal, že velmi brzy měli vyprodané některé druhy sortimentu,“ přiblížil.

Srovnání středy a čtvrtka? „Osobně bych řekl, že dnes tady neprošla ani čtvrtina lidí co ve středu za stejnou dobu. Když jsem si byl pro jídlo, procházel jsem prázdnými chodbami. A teď to není o moc lepší,“ popsal ve čtvrtek mladík.