Nejlepším zaměstnavatelem lidí s postižením je firma Norwood z České Lípy

Liberecký kraj - Českolipský výrobce stavebních samonosných panelů, firma Norwood, vybojovala první místo osmého ročníku soutěže Stejná šance – Zaměstnavatel roku.

Vyhlášení výsledků se uskutečnilo ve čtvrtek 21. června v budově Krajského úřadu Libereckého kraje.Foto: Krajský úřad Libereckého kraje

Soutěž každé dva roky oceňuje firmy, které dávají práci osobám se zdravotním postižením. Druhé místo připadlo Hotelu Epocha z Janova nad Nisou. Třetí místo obsadila Základní škola speciální, Semily.



Vítěze vybrala odborná pětičlenná komise z celkem třiceti nominací, které přihlásily do soutěže na 24 firem. „Komise hodnotila krom jiného i typ pracovní smlouvy, zapojení zaměstnance do kolektivu a přizpůsobení pracovních podmínek tomuto zaměstnanci,” uvedla za pořadatele Antónia Dechťarová, ředitelka organizace Rytmus Liberec, která pomáhá najít volná místa pro osoby se zdravotním postižením.

V nominovaných firmách pracují lidé s postižením nejčastěji jako kuchaři, pomocné síly v administrativě, kuchyni i v zahradnictví, strážní, skladníci, dělníci ve výrobě, prodavači, ale najdou se mezi nimi například i zdravotní sestry nebo vychovatelé.



„Když jsem řekla manželovi, že bychom mohli vzít člověka se zdravotním postižením, řekl mi, že jsem se musela zbláznit, protože máme sami dost starostí. Dnes jsme rádi, že hoch u nás je. Musel se naučit pravidelnému režimu, vstávat v určitou dobu a chodit včas na autobus. Samozřejmě, že na něj dohlížíme, ale on nám to oplácí svým nadšením. Je z našich zaměstnanců jediný, kdo hned, jak vystoupí ráno z autobusu, skáče radostí a mává rukama. Tak se těší do práce,“ prozradila Veronika Svobodová, majitelka Hotelu Epocha. „Trpí několika vadami. Z peněz, které si už vydělal, si koupil vlastní televizi a rádio, na což je patřičně hrdý,“ dodala.





Ředitel vítězné firmy Norwood František Hendrych připomněl, že záleží také na tom, do jakého pracovního kolektivu se handicapovaný člověk dostane, jak jej přijmou ostatní, jak se s ním sblíží. „Pomáhat zdravotně postiženým tím, že jim dáme šanci na trhu práce, by mělo být samozřejmostí,“ zdůraznil.



Svého favorita mohl do soutěže přihlásit kdokoli vyplněním online nominačního listu a prostřednictvím tištěných nominačních listů, které byly distribuovány na vybraných místech v Liberci, Jablonci nad Nisou, České Lípě, Jilemnici a Semilech. Základní podmínkou nominace bylo zaměstnání na otevřeném trhu práce v běžných firmách, mimo chráněné dílny. V první desítce oceněných se umístil i Krajský úřad Libereckého kraje, který zaměstnává 18 osob s handicapem.

„Všechny firmy, které dávají práci handicapovaným, si zaslouží naši úctu a poděkování. Přispívají k naplnění zásady, že v právu na práci jsme si všichni rovni. Současně podporují začleňování lidí s handicapem do většinové společnosti. A tím posilují jejich sebevědomí,“ doplnil náměstek hejtmana Pavel Svoboda, který zástupcům desítky nejúspěšnějších firem předal ocenění.



Soutěž Stejná šance – Zaměstnavatel roku se pořádá pravidelně každé dva roky už od roku 2004. Pokaždé je vyhlášena v několika krajích ČR, kde působí organizace, které se zabývají podporovaným zaměstnáváním. Letos proběhla v šesti krajích České republiky - Jihočeském, Jihomoravském, Libereckém, Karlovarském, Středočeském, Ústeckém a v Praze.